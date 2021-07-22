В Україні внесли деякі зміни до порядку здійснення держконтролю якості лікарських засобів, які ввозять в Україну. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. В уряді вважають, що постанова покликана покращити рівень державного контролю за якістю медикаментів, що імпортуються в Україну.

Тепер для ліків, вироблених на підприємствах країн-членів ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії, Японії та Ізраїля не проводитиметься лабораторний контроль, оскільки в цих країнах існує жорстка регуляторна система. Такі лікарські засоби підлягатимуть візуальному контролю, проте за необхідності препарати можуть передавати й на лабораторний аналіз.

Також до змін входить те, що за транспортування ліків на лабораторний аналіз відповідальними будуть суб’єкти господарювання, які імпортують ці ліки.

– Встановлено оновлений перелік документів та терміни видачі висновку про якість лікарського засобу, який ввозиться на територію України. Державний контроль якості препаратів здійснюватиметься щонайменше за п’ять робочих днів, – зазначили у МОЗ.

Сертифікат якості лікарського засобу має бути перекладеним українською мовою.

Нещодавно Верховна Рада заборонила продаж лікарських засобів дітям до 14 років. Основне завдання – унеможливити неконтрольоване споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту.