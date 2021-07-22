Житель Техасу після повернення з Нігерії потрапив до лікарні із рідкісним діагнозом – мавпяча віспа. Влада штату намагається знайти всіх, хто контактував із ним.

За офіційними даними, останній випадок мавпячої віспи у США був зафіксований у 2003 році.

У віддалених районах Центральної і Західної Африки іноді трапляються спалахи мавпячої віспи. Окрім пацієнта, який відвідав Нігерію, в Америці ніхто поки що не захворів.

Центри контролю і профілактики захворювань при Міністерстві охорони здоров’я США зараз розшукують пасажирів двох авіарейсів, якими хворий повертався з Нігерії.

Службовці МОЗ намагаються оцінити потенційні ризики для тих, хто міг перебувати у близькому контакті із пасажиром. На щастя, на всіх у салоні літака були маски, тому навряд чи збудник міг поширитися.

Вірус мавпячої віспи схожий на вірус чорної віспи, але не настільки заразний і небезпечний. Мавпяча віспа більше схожа на вітрянку – симптомами, які проходять за кілька тижнів. Але в Африці були випадки, коли кількість летальних випадків досягала 10%.

За даними ВООЗ, мавпяча віспа передається під час безпосереднього контакту із хворим. Вірус також може потрапити до організму через пошкоджену шкіру, або ж повітряно-крапельним шляхом – через слизову носа, рота, очей.

Захворювання може передаватися від інфікованих тварин: мавп, щурів, білок.

Симптоми мавпячої віспи: лихоманка, головний біль, біль у спині і м’язах, а також загальна слабкість.

Коли жар спадає, може з’явитися висипання – спочатку на обличчі, а потім і на інших частинах тіла, найчастіше долонях та стопах. Воно часто супроводжується свербінням. На його місці залишаються шрами.

У США в 2003 році стався спалах мавпячої віспи, 47 випадків пов’язали із завезеними до країни щурами.

У Великій Британії у 2018 році було зареєстровано два випадки мавпячої віспи у людей, що також прилетіли з Нігерії.

У 2019 році була розроблена вакцина від мавпячої віспи. Запобігти спалаху захворювання може і щеплення від звичайної віспи.

Однак, як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я, останніми роками сприйнятливість людей до мавпячої віспи збільшується. Причина тому – зниження рівня вакцинації від чорної віспи.

У червні нинішнього року в Великій Британії виявили ще два випадки віспи мавп – у Північному Уельсі. Медики заявили, що інфекція була завезена з-за кордону, і ризик її поширення дуже низький.