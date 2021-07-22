Прослуховування гучної музики може негативно вплинути на якість слуху, а постійна звичка може взагалі призвести до часткової втрати спроможності добре чути.

У МОЗ розповіли про згубний вплив частого прослуховування гучної музики в навушниках.

За інформацією відомства, втрата слуху може відбутися за умови пошкодження вуха чи нерву, який передає інформацію про звуки до мозку.

– У вушній раковині є волоскові клітини, які допомагають мозку розпізнавати звуки. Під час народження у кожної людини є приблизно 16 тис. цих клітин, з яких 30-50% можуть бути пошкоджені або зруйновані ще до того, як зниження слуху можна буде виміряти за допомогою тесту, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Водночас волоскові клітини неможливо відновити.

Зазвичай після нетривалого впливу гучної музики чи звуків слух може тимчасово знижуватися, але потім знову відновлюватися. Але іноді цей процес незворотній.

– Часте прослуховування музики чи інші гучні звуки можуть знищити багато волоскових клітин, що й призводить до зниження слуху, – додають фахівці.

Крім того, гучні звуки можуть пошкодити слуховий нерв, який несе інформацію про звуки до мозку.

Через це у МОЗ радять зменшити гучність музики у смартфонах. Це дасть змогу уникнути проблем зі слухом у майбутньому.