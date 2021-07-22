Вакцинація від коронавірусу дітей від 12 років із супутніми захворюваннями в Україні буде можливою після затвердження рекомендацій Національною технічною групою експертів з питань імунопрофілактики.

Водночас таким дітям робитимуть уколи лише за відповідним рішенням лікаря, обов’язковою ця норма не буде, повідомили у МОЗ Фактам ICTV.

– Підставою для щеплення дітей віком від 12 років буде наявність супутнього захворювання або обставини соціального (гуманітарного) характеру, а також відсутність протипоказань до застосування вакцини, – зазначають у відомстві.

На цьому етапі вакцинуватися зможуть й інші діти.

Направлення на щеплення дитини віком від 12 до 18 років надаватиме лікар на підставі наступного:

медичний висновок лікаря педіатра (іншого лікаря) про наявність у дитини супутньої патології та обов’язково відсутність протипоказань до щеплення;

документальне підтвердження зміни місця проживання дитини, виїзду на навчання та/або участі у міжнародних заходах (наприклад, спортивні змагання);

документальне підтвердження введення першої дози вакцини у дитини 12+, що приїхала до України з іншої країни.

За інформацією МОЗ, для дітей з онкологічною патологією вакцинація проводиться незалежно від терміну, що минув після перенесеного коронавірусу, але після закінчення періоду ізоляції.

Вакцинація цієї групи населення відбуватиметься лише вакциною Comirnaty. Інші вакцини, які є в Україні, не передбачають щеплення людей молодше 18 років.

Для імунізації має бути підписана декларація з сімейним лікарем. Замість дітей до 14 років її укладають батьки. Це може зробити один із батьків, присутність всієї родини не є обов’язковою.

– Тато або мама мають взяти з собою свої документи (паспорт, ІПН), свідоцтво про народження дитини і мобільний телефон. Якщо дитині уже виповнилося 14 років, і вона отримала паспорт, то підписати декларацію з обраним лікарем вона може самостійно, – доповнюють у МОЗ.

Крім того, відповідно до рекомендацій групи, важливо надати пріоритет у вакцинації проти коронавірусу особам/членам родини, що перебувають у тісному контакті з маломобільною дитиною (особи, що постійно проживають в одному помешканні із маломобільною дитиною; особи, що безпосередньо доглядають за маломобільною дитиною).

Для цього використовуватимуть вакцину, яка є доступною.