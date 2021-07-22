У США оголосили про пандемію нещеплених: Covid-19 загрожує тим, хто не вакцинувався від коронавірусу.

Органи охорони здоров’я США закликають громадян зробити щеплення проти коронавірусу, зазначаючи, що кількість жертв Covid-19 знову почала зростати через поширення штаму Дельта.

Президент США Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати мають достатньо вакцин від інфекції. Ці препарати дозволяють захистити від усіх нині поширених варіантів Covid-19, зокрема й від штаму Дельта.

– У нас пандемія серед тих, хто не пройшов вакцинацію, – заявив президент США. – Це так просто, так просто. Якщо ви вакциновані, вас не госпіталізують. Ви не потрапите до відділення інтенсивної терапії. І ви не помрете.

Очільник Білого дому також повідомив, що незабаром вакцинувати будуть і дітей до 12 років. За його словами, вченими зараз проводяться дослідження і тестування.

За даними CDC, щодня у США фіксується в середньому 23 300 нових випадків захворювання. Зокрема зареєстровано 2 790 госпіталізацій і 211 випадок смерті від коронавірусу. У США захворюваність зросла вже на 70%, кількість госпіталізацій – на 36%, а смертність – на 26%.

– Майже всі випадки госпіталізацій і смерті повязані з невакцинованими людьми, – зазначив координатор заходів у відповідь на пандемію в Білому домі Джефф Зіентс.

Стало відомо, що штам Дельта в США зараз становить понад 80% від усіх нових випадків.

У світі можуть з’явитися нові штами коронавірусу, які можуть бути небезпечнішими за варіант Дельта. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, пандемію Covid-19 вдасться зупинити, тільки якщо вакцинувати достатню кількість населення.

Джерела: CNN, Le Figaro