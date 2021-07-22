Вплив пандемії коронавірусу на психічне здоров’я людей на планеті буде довгостроковим, тому варто вдосконалювати якість надання психологічної допомоги тим, хто цього потребує.

Таку думку висловив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

– Пандемія потрясла світ. У всьому світі загинуло понад 4 млн осіб, джерела коштів для існування зруйновані, сім’ї та громади розведені, підприємства розорені, а люди позбавлені можливостей, – розповів про наслідки Ганс Клюге.

Представник ВООЗ закликав поліпшувати служби надання психологічної підтримки громадянам, а також спрощувати доступ людей до них.

Зокрема, це стосується наявності таких служб у навчальних закладах, в офісах і на підприємствах.

Пандемія коронавірусу значною мірою вплинула на ритм життя людей на планеті. Через дотримання карантинних заходів багатьом громадянам довелося залишити офіси і працювати вдома.

Діти також навчалися вдома, це негативно впливало на атмосферу у багатьох сім’ях. Через поширення більш небезпечних мутацій людям досі доводиться перебувати у таких умовах.

Джерело: The Guardian