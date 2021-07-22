На Львівщині 7-річна дитина випадково проковтнула металевий карабін від сумки. Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клініці Охматдит.

У лікарні розповіли, що дівчинка сама гралася вдома, а її мати була в іншій кімнаті. У якийсь момент дитина забігла до неї та сказала, що випадково проковтнула карабін від сумки. Спочатку жінка не повірила у це, але все ж вирішила звернутися до лікарів.

На рентген-знімку в місцевій лікарні медики побачили металеву деталь. Тому дитину одразу відвезли в Охматдит. Перед тим, як дістати карабін, лікарі підібрали інструменти необхідного розміру, щоб скоротити час перебування в операційній.

Карабін вдалося дістати ендоскопічно, тобто розрізів живота не проводили.

– Це було нетипове стороннє тіло – карабін не гладенький і не круглий, він має складнішу будову, тому діставати його було складніше. Але ситуацію врятувала мама – вона показала нам другий карабін і ми в операційну йшли уже з навичками захоплення карабіна, відточили їх раніше, – пояснила лікар-ендоскопіст Марта Лучак.

За її словами, лікарі завченими рухами зайшли у шлунок дитини та успішно дістали карабін. Операція пройшла без ускладнень. Пацієнтка вже перебуває вдома.

Нещодавно у Львові 2-річна дитина випадково випила засіб для миття духовки. Унаслідок цього дівчинка отримала хімічні опіки стравоходу та шлунка. Медики пролікували дівчинку і нині вона вже може їсти самостійно.

Джерело: Львівська обласна клінічна лікарня Охматдит