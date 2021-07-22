Згідно із новими дослідженнями вчених Нью-Йоркського університету, одноразова вакцина Johnson & Johnson набагато менш ефективна проти дуже заразного Covid-штаму Дельта, ніж проти оригінального вірусу.

– Ми не хотіли сказати про те, що люди не повинні отримувати вакцину Johnson & Johnson, але сподіваємося, що в майбутньому вона буде посилена або ще однією однойменною дозою, або другою дозою вакцин Pfizer або Moderna, – зазначив автор дослідження, вірусолог з Медичної школи Гроссмана Натаніель Ландау.

Тривожна новина з’явилася у той же день, коли директор Центру США з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі повідомила законодавцям, що на Covid-штам Дельта тепер припадає 83% нових випадків Covid-19 у цій країні.

Якими б тривожними не були відкриття із приводу вакцини Johnson & Johnson, вони були отримані під час експериментів зі зразками крові у лабораторії, і можуть не відображати ефективність вакцини у реальному світі, відзначили експерти.

Але все більше даних свідчать про те, що 13 мільйонам американців, які отримали вакцину Johnson & Johnson, може знадобитися друга доза.

Під час дослідження Ландау і його колеги вивчили зразки крові, взяті у 17 осіб, імунізованих двома дозами мРНК-вакцин, і у 10 осіб – однієї дозою вакцини Johnson & Johnson.

Вакцина Johnson & Johnson починалася із більш низької ефективності, аніж у мРНК-вакцин (Pfizer і Moderna), та показала більше падіння ефективності проти Covid-штаму Дельта.

І хоча використання щеплення Johnson & Johnson у другій дозі може бути достатньо, щоб протистояти Covid-штаму Дельта, існують докази того, що використання мРНК-вакцин для другого щеплення може працювати навіть краще.

Нагадаємо, низка досліджень показала, що поєднання однієї дози вакцини AstraZeneca із другою дозою вакцин Pfizer-BioNTech або Moderna підвищує імунну відповідь ефективніше, аніж дві дози AstraZeneca.

Незважаючи на те, що деякі вакцини дають збій проти Covid-штаму Дельта, показники вакцинації у США зупинилися. Дані CDC свідчать, що менше половини населення країни повністю вакциновано, а більшість тих, хто не вакцинований, навряд чи погодяться на щеплення в майбутньому.