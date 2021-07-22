Коли і де вперше був виявлений штам Дельта?
У березні 2021 року в Індії вперше була виявлена мутація коронавірусу, яка з медичного погляду виявилася небезпечнішою за класичний коронавірус і попередні штами: британський, південноафриканський, бразильський тощо. Центри з контролю і профілактики захворювань в США вже внесли штам Дельта до переліку вірусів, що викликають небезпеку. Зараз цей варіант становить 10% випадків коронавірусу в США і швидко поширюється. Також він домінує у Великій Британії, Португалії та Росії.
Чим він відрізняється від класичного коронавірусу?
Дельта відрізняється від Альфа (британський штам) та інших мутацій більшою заразністю, важчим протіканням хвороби, характеризується значним зниженням нейтралізації його антитілами (отриманими після хвороби, а також після вакцинації), зниженням ефективності лікування (від нього просто немає ліків) і вислизанням від стандартних діагностичних тестів.
Для цього штаму властиво те, що новий випадок відтворюється протягом 24 год. Новий випадок уханьского штаму, наприклад, відтворювався в середньому через 5-6 днів. Здатність Дельти заражати практично стовідсоткова.
Які симптоми має штам Дельта?
У разі потрапляння в організм штаму Дельта виникають вже відомі симптоми – кашель, висока температура, іноді втрата смаку та нюху, а також нові, схожі на легку застуду, отруєння або сінну лихоманку:
- головний біль
- поколювання у горлі
- сильний нежить
- діарея
- порушення слуху
- важкі розлади шлунка
- тромби, що призводять до гангрени
Чим небезпечний штам Дельта?
Згідно з дослідженнями, індійський штам коронавірусу Дельта збільшує ризики госпіталізації в 2,6 раза, потрапляння до реанімації в 1,6 раза. Летальність збільшується майже в два рази. Однак, якщо отримати дві дози вакцини від коронавірусу, ці ризики істотно знизяться.
Більше того, його схожість із застудою або алергією робить хвору людину небезпечною з огляду на поширення вірусу.
Хто ризикує захворіти?
У зоні ризику літні люди і ті, хто має хронічні хвороби – гіпертонію, цукровий діабет, хвороби нирок, а також люди зі шкідливими звичками. Повторні випадки зараження спостерігаються в середньому через 101 день. Середній вік хворих становить 64,5 роки.
Чи діють на нього вакцини?
Вважається, що вакцини Pfizer і Moderna ефективні проти Дельта-варіанту приблизно на 88% після двох щеплень, а вакцини Johnson & Johnson і AstraZeneca – мають ефективність близько 60%, хоча дослідження тільки проводяться.
Далі буде?
14 червня 2021 року в Індії зафіксований новий варіант штаму коронавірусу Дельта – Дельта плюс. Він здатний знижувати активність антитіл у тих, хто хворів на коронавірус, і у вакцинованих.