Дельта відрізняється від Альфа (британський штам) та інших мутацій більшою заразністю, важчим протіканням хвороби, характеризується значним зниженням нейтралізації його антитілами (отриманими після хвороби, а також після вакцинації), зниженням ефективності лікування (від нього просто немає ліків) і вислизанням від стандартних діагностичних тестів.

Для цього штаму властиво те, що новий випадок відтворюється протягом 24 год. Новий випадок уханьского штаму, наприклад, відтворювався в середньому через 5-6 днів. Здатність Дельти заражати практично стовідсоткова.