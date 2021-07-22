Здоров’я і самопочуття людини безпосередньо залежать від того, як вона спить. Водночас важливою є не лише тривалість, а й якість сну.

Але люди все частіше почали ігнорувати цей важливий фактор.

– Проблеми зі сном є глобальною епідемією, яка загрожує здоров’ю і якості життя до 45% населення світу, – заявляють представники Всесвітнього товариства сну.

Щоб довше залишатися здоровим, жити повноцінно, потрібно дотримуватися гігієни сну.

Топ-8 способів поліпшити якість сну

Створити ідеальне місце

Якість сну залежить від місця і умов, у яких спить людина. Вони мають бути максимально комфортними – від ліжка і матраца до температури у кімнаті. Згідно з даними науковців, найкраще людина спить за температури від 15° до 20°.

Розписати розпорядок дня

Він допоможе не лише більш раціонально використовувати час, але і правильно налаштуватися на сон. Можна вписати у нього йогу, медитацію або прослуховування музики перед сном.

Прибрати світло

Зайве освітлення у кімнаті заважатиме якісному сну. Адже гормон мелатонін виробляється лише у темряві. Тому потрібно за можливості прибрати всі джерела світла.

Приглушити звук

Це ж стосується і звуку. Краще спати у тиші і намагатися створити такі умови.

Менше кофеїну вдень

Ніхто не говорить, що потрібно відмовитися від напоїв, що бадьорять. Але їхнє вживання бажано обмежити за шість годин до сну.

Жодного алкоголю

Зі спиртним та ж ситуація. Воно допоможе заснути, але затримає на більш легких стадіях сну. А людині для повного відновлення потрібен більш глибокий сон.

Уникати важкої або солодкої їжі

Звичка наїдатися перед сном впливає на здатність висипатися. Деякі продукти можуть зробити відпочинок неспокійним, наприклад, цукор. А важка їжа потребує перероблення, що не дозволить організму нормально відпочити.

Зробити місце сну священним

Зона відпочинку має бути зоною відпочинку – і більше нічим. Гратися з дітьми, їсти краще в інших місцях. Якщо регулярно порушувати це правило, то мозок не буде сприймати спальню як місце відпочинку і не налаштовуватиметься на такий лад.