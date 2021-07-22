Здоров’я і самопочуття людини безпосередньо залежать від того, як вона спить. Водночас важливою є не лише тривалість, а й якість сну.
Але люди все частіше почали ігнорувати цей важливий фактор.
– Проблеми зі сном є глобальною епідемією, яка загрожує здоров’ю і якості життя до 45% населення світу, – заявляють представники Всесвітнього товариства сну.
Щоб довше залишатися здоровим, жити повноцінно, потрібно дотримуватися гігієни сну.
Топ-8 способів поліпшити якість сну
- Створити ідеальне місце
Якість сну залежить від місця і умов, у яких спить людина. Вони мають бути максимально комфортними – від ліжка і матраца до температури у кімнаті. Згідно з даними науковців, найкраще людина спить за температури від 15° до 20°.
- Розписати розпорядок дня
Він допоможе не лише більш раціонально використовувати час, але і правильно налаштуватися на сон. Можна вписати у нього йогу, медитацію або прослуховування музики перед сном.
- Прибрати світло
Зайве освітлення у кімнаті заважатиме якісному сну. Адже гормон мелатонін виробляється лише у темряві. Тому потрібно за можливості прибрати всі джерела світла.
- Приглушити звук
Це ж стосується і звуку. Краще спати у тиші і намагатися створити такі умови.
- Менше кофеїну вдень
Ніхто не говорить, що потрібно відмовитися від напоїв, що бадьорять. Але їхнє вживання бажано обмежити за шість годин до сну.
- Жодного алкоголю
Зі спиртним та ж ситуація. Воно допоможе заснути, але затримає на більш легких стадіях сну. А людині для повного відновлення потрібен більш глибокий сон.
- Уникати важкої або солодкої їжі
Звичка наїдатися перед сном впливає на здатність висипатися. Деякі продукти можуть зробити відпочинок неспокійним, наприклад, цукор. А важка їжа потребує перероблення, що не дозволить організму нормально відпочити.
- Зробити місце сну священним
Зона відпочинку має бути зоною відпочинку – і більше нічим. Гратися з дітьми, їсти краще в інших місцях. Якщо регулярно порушувати це правило, то мозок не буде сприймати спальню як місце відпочинку і не налаштовуватиметься на такий лад.