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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

У дітей все частіше виникає цукровий діабет ІІ типу – ендокринолог

толстый ребенок

Цукровий діабет набув масштабів пандемії. Кількість хворих з кожним роком збільшується. Нині у світі є майже 350 млн хворих на діабет. За прогнозами спеціалістів, у 2030 році їх буде уже близько 420 млн. Все частіше цукровий діабет виникає у дітей.

На які симптоми цукрового діабету потрібно звернути увагу батькам, щоб вчасно розпочати лікування, розповідає лікар-ендокринолог Діна Крилова.

Розрізняють два типи цукрового діабету: І типу – інсулінозалежний, ІІ типу – лікується препаратами для зниження рівня цукру та дієтою  з фізкультурою.

Маркери цукрового діабету І типу:

  • спрага (дитина часто просить пити)
  • часте сечовипускання
  • надмірне схуднення
  • тривожність, дратівливість
  • при високому рівні глюкози – апатія, сонливість

Цей тип діабету розвивається досить швидко, і у разі різкого підвищення рівня глюкози потребує радикальних реанімаційних дій.  Основна терапія – ін’єкції інсуліну.

Наразі поширюється світом епідемія діабету ІІ типу у дітей:

  • швидкий набір ваги
  • надмірна вага
  • ожиріння
  • підвищений апетит
  • спрага
  • часте сечовипускання.

Якщо у дитини є хоча б два симптоми з наведених, порадьтеся з сімейним лікарем, або відвідайте дитячого ендокринолога.

Не варто готувати дітям солодкі сніданки, наприклад, каші, мюслі, млинчики або оладки з варенням, випічку. Такі сніданки не дадуть тривалого насичення. Досить скоро у дитини знову буде бурчати живіт. Також вони – прямий шлях до діабету.

Фото: Depositphotos

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