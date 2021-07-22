Цукровий діабет набув масштабів пандемії. Кількість хворих з кожним роком збільшується. Нині у світі є майже 350 млн хворих на діабет. За прогнозами спеціалістів, у 2030 році їх буде уже близько 420 млн. Все частіше цукровий діабет виникає у дітей.

На які симптоми цукрового діабету потрібно звернути увагу батькам, щоб вчасно розпочати лікування, розповідає лікар-ендокринолог Діна Крилова.

Розрізняють два типи цукрового діабету: І типу – інсулінозалежний, ІІ типу – лікується препаратами для зниження рівня цукру та дієтою з фізкультурою.

Маркери цукрового діабету І типу:

спрага (дитина часто просить пити)

часте сечовипускання

надмірне схуднення

тривожність, дратівливість

при високому рівні глюкози – апатія, сонливість

Цей тип діабету розвивається досить швидко, і у разі різкого підвищення рівня глюкози потребує радикальних реанімаційних дій. Основна терапія – ін’єкції інсуліну.

Наразі поширюється світом епідемія діабету ІІ типу у дітей:

швидкий набір ваги

надмірна вага

ожиріння

підвищений апетит

спрага

часте сечовипускання.

Якщо у дитини є хоча б два симптоми з наведених, порадьтеся з сімейним лікарем, або відвідайте дитячого ендокринолога.

Не варто готувати дітям солодкі сніданки, наприклад, каші, мюслі, млинчики або оладки з варенням, випічку. Такі сніданки не дадуть тривалого насичення. Досить скоро у дитини знову буде бурчати живіт. Також вони – прямий шлях до діабету.