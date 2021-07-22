В Олександрівській лікарні, що у Києві, вперше зафіксували випадки зараження штамом Дельта. Первинним тестуванням хворобу підтвердили у шістьох людей.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я міста Києва.

Дослідження проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам. Наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург, люди, у яких виявили штам Дельта, різного віку – від 21 до 73 років.

– Нині ми знаємо про штам Дельта більше не з практики, а із досвіду іноземних колег, з якими постійно спілкуються столичні лікарі. Дельта відрізняється високим рівнем заразності, коротшим інкубаційним періодом та агресивнішим протіканням, – зазначила вона.

Гінзбург закликала людей вакцинуватися від коронавірусу, адже кожна вакцина від Covid-19, яка зареєстрована в Україні, здатна захистити від важкого перебігу хвороби та смерті.

Нещодавно штам Дельта виявили у двох людей на Закарпатті. Вони приїхали з Росії, де активно поширюється мутація. Наразі усі пацієнти одужали, їх виписали з лікарні.

Індійський штам коронавірусу (Дельта) науковці називають більш небезпечним через його спроможність швидше поширюватися та частіше викликати важкі наслідки для хворого. Нині цей варіант виявили вже у 124 країнах світу.

Джерело: Департамент охорони здоров’я міста Києва.