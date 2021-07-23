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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Софія Зінов'єва |

У Києві з’явились тести для виявлення штаму Дельта – Рубан

Олег Рубан

У столиці вже є спеціальні тести для виявлення штаму коронавірусу Дельта, який вважають більш агресивним.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів 22 липня повідомив начальник головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Олег Рубан.

За його словами, тест-системи з’явились в Києві з 22 липня.

– Сьогодні в Києві з’явилися тести, тому будуть проводити діагностику саме на виявлення збудника “дельта”. Що стосується пандемії, то дійсно, на сьогоднішній день Дельта є пріоритетним в циркуляції. В Україні він є вже як два місяці, – заявив голова Держспоживслужби.

В Україні штам Дельта з’явився 14 липня, а 22 липня агресивну мутацію зафіксували в Києві.

Тестування підтвердило Дельту у шістьох киян в Олександрівській лікарні, повідомили у Департаменті охорони здоров’я Києва.

Вік пацієнтів від 21 до 73 років, детальніше про штам коронавірусу Дельта в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УНІАН

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