В Індії протягом останній двох місяців на мукормікоз (чорну цвіль) захворіло понад 45 тис. людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я країни.

За їхніми даними, кількість заражень досягла піку у травні та червні. Нині ж захворюваність істотно знизилася. Найбільшу кількість випадків чорної цвілі зафіксували у штаті Махараштра – 9 348.

Молодший міністр охорони здоров’я країни Бхараті Правін Павар зазначила, що від цієї хвороби в Індії вже померли понад 4 200 людей.

Раніше інфекція вважалася дуже рідкісною, але під час пандемії кількість випадків різко зросла, зазвичай вражаючи пацієнтів після одужання від Covid-19. Рівень смертності від неї перевищує 50%.

До пандемії в Індії в середньому реєстрували близько 20 випадків на рік. У зоні ризику були люди з сильно ослабленим імунітетом, високим рівнем цукру в крові, ВІЛ/СНІД або люди, які перенесли трансплантацію органів.

Експерти пов’язують нещодавнє зростання з надмірним використанням стероїдів для лікування Covid-19. Єдиними ліками, ефективним проти грибкової інфекції, є протигрибкова внутрішньовенна ін’єкція, яка коштує $48.

Лікар-бактеріолог Жанна Собкова стверджує, що мукормікоз викликають гриби порядку Mucorales, сімейства нижчих грибів, зигоміцетів. Це одна з найагресивніших і найважчих грибкових інфекцій. Збудник вражає будь-які органи й тканини і прагне до генералізації: патогени потрапляють у кров і розносяться по всьому організму.

Головні симптоми мукормікозу схожі на ті, які фіксуються під час бронхітів, пневмоній із виділенням мокроти, слизу. Також реагує і шлунково-кишковий тракт – спостерігаються здуття, біль у шлунку та кишківнику, діарея. Крім того, розвивається некроз тканин із характерними для нього зміною кольору шкірної поверхні та виділенням гною.

Детальніше про симптоми мукормікозу читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.