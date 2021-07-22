Наразі в Україні не працюють 40% створених пунктів щеплень проти коронавірусу. Зокрема станом на 20 липня, на Закарпатті працювало лише 42 з 213 кабінетів імунізації.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, схожу ситуацію можна спостерігати ще в декількох регіонах.

Наприклад, у Київській області зараз працює лише 70 з 216 пунктів вакцинації, в Івано-Франківській області – 44 зі 121, у Кіровоградській – 46 зі 121, Хмельницькій – 28 з 80, Черкаській – 61 зі 143, Рівненській – 47 зі 122, Харківській – 74 зі 154, Миколаївській – 54 зі 108, Волинській – 43 з 87 пунктів Covid-щеплення.

За словами очільника МОЗ, громадяни скаржаться на те, що медичні працівники відмовляють у вакцинації через недостачу препаратів проти коронавірусу. Але на регіональних та місцевих складах наразі перебуває понад 3,4 млн доз Covid-вакцин. З них понад 961,1 тис. – препарат CoronaVac.

Міністр зазначив, що цю вакцину найлегше зберігати та використовувати у найвіддаленіших місцях, оскільки температурний режим зберігання препарату дозволяє його легко транспортувати.

Ляшко попросив регіональних керівників департаментів охорони здоров’я організувати розвезення вакцин зі складів у пункти щеплення. Водночас він наголосив, що якщо українцям відмовляють в імунізації через відсутність препаратів, то вони можуть телефонувати у місцеві департаменти.

Якщо після цього нічого не зміниться, тоді слід сповістити МОЗ України за номером контакт-центру – 0 800 60 20 19. Україні розпочала п’ятий етап вакцинації проти коронавірусу. Тепер Covid-щеплення доступні для всіх українців віком від 18 років.