У Києві з 22 липня вакцинуватися від коронавірусу можуть всі охочі. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Києві триває кампанія з вакцинації від Covid-19. Нещодавно Міністерство охорони здоров’я офіційно оголосило про п’ятий етап вакцинації, тому щеплення можуть отримати всі охочі від 18 років.

Для того, щоб вакцинуватися від Covid-19 необхідно зареєструватися через сервіс Helsi. me. Людина може обрати препарат, яким хоче щепитися – CoronoVac виробництва Sinovac Biotech або Spikevax від Moderna.

Де можна вакцинуватися

з 22 липня в центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ;

з 23 липня в усіх 117 пунктах щеплень, які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.

– Я закликаю всіх киян подбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені, – зазначив Кличко.

У Києві з 22 по 25 липня в системі Helsi проводитиметься онлайн-запис на вакцинацію від Covid-19 препаратом Moderna.

А з 23 липня можна записатися на вакцинацію до будь-якого пункту щеплень на базі медичних закладів, незалежно від місця проживання, реєстрації або місця прийому сімейного лікаря. У додатку Helsi будуть також доступні дані про записи – дата, час і номер бригади.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: КМДА