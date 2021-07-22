У Києві з 22 липня вакцинуватися від коронавірусу можуть всі охочі. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
За його словами, у Києві триває кампанія з вакцинації від Covid-19. Нещодавно Міністерство охорони здоров’я офіційно оголосило про п’ятий етап вакцинації, тому щеплення можуть отримати всі охочі від 18 років.
Для того, щоб вакцинуватися від Covid-19 необхідно зареєструватися через сервіс Helsi. me. Людина може обрати препарат, яким хоче щепитися – CoronoVac виробництва Sinovac Biotech або Spikevax від Moderna.
Де можна вакцинуватися
- з 22 липня в центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ;
- з 23 липня в усіх 117 пунктах щеплень, які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
– Я закликаю всіх киян подбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені, – зазначив Кличко.
У Києві з 22 по 25 липня в системі Helsi проводитиметься онлайн-запис на вакцинацію від Covid-19 препаратом Moderna.
А з 23 липня можна записатися на вакцинацію до будь-якого пункту щеплень на базі медичних закладів, незалежно від місця проживання, реєстрації або місця прийому сімейного лікаря. У додатку Helsi будуть також доступні дані про записи – дата, час і номер бригади.
Джерело: Віталій Кличко
Фото: КМДА