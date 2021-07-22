До кінця 2021 року Євросоюз передасть країнам із низьким та середнім рівнем доходу понад 200 млн доз вакцин від коронавірусу.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 липня.

За її словами, відповідальність за передання препаратів візьме на себе Команда Європи, яка налічує в собі 27 країн Європейського союзу.

– Команда Європи приймає на себе відповідальність за допомогу у подоланні вірусу в усьому світі. Вакцинація є ключем до цього – саме тому настільки важливо надати доступ до вакцин проти Covid-19 для всіх країн світу. Ми поділимося більш ніж 200 млн доз вакцини з країнами з низькими та середніми доходами до кінця поточного року, – заявила фон дер Ляєн.

У повідомленні Єврокомісії зазначається, що саме таку кількість вакцин (200 млн доз) треті країни отримають завдяки глобальній ініціативі COVAX.

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На сьогодні фонд COVAX доставив вже 122 млн доз різних вакцин від коронавірусу у 136 країн світу.

Джерело: Єврокомісія