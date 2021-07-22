Європейський союз пожертвував бідним країнам лише невелику частину вакцин проти Covid-19, яких у нього є в надлишку. В основному це Сovid-вакцина AstraZeneca, як не користується попитом.

У спеціальному документі, підготовленому ЄС, йдеться про пожертвувані менше 3% зі 160 млн доз, які від початку планувалося віддати країнам, що розвиваються на приборкання глобальної пандемії.

ЄС взяв на себе зобов’язання допомогти зробити щеплення найбільш вразливим групам населення у всьому світі, але, як і інші багаті країни, держави Євросоюзу зосередилися на закупівлі щеплень для вакцинації виключно своїх громадян, що призвело до нестачі вакцин в інших країнах.

Країни ЄС із загальним дорослим населенням в 365 млн чоловік на сьогодні отримали близько 500 млн доз від виробників ліків і очікують майже мільярд до кінця вересня.

ЄС отримав достатньо вакцини, щоб повністю щепити 70% дорослих, в той час як Південна Африка дала тільки 7% дорослого населення одну дозу, а Нігерія всього лише 1%.

Багато країн ЄС встановили обмеження на використання вакцин AstraZeneca і Johnson&Johnson через побоювання з приводу надзвичайно рідкісного згортання крові, що знижує можливість їх використання.

Франція, безумовно, є основним донором ЄС з точки зору обіцянок. Вона обіцяла 60 млн доз, в основному для Covax без будь-яких переваг щодо їх кінцевого пункту призначення. Однак реально доставила тільки близько 800 тис. доз, половина з яких пішла в колишні французькі колонії Сенегал, Мавританію і Буркіна-Фасо, йдеться в документі.