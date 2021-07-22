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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Залізодефіцитна анемія у дітей може виникнути уже в дев’ять місяців

дети яблоки

За даними ВООЗ, у світі понад 30% дітей страждають на дефіцит заліза. Найчастіше залізодефіцитна анемія виникає до п’яти років.

– Саме тому Всесвітня організація охорони здоров’я і МОЗ України рекомендують уже в дев’ять місяців здати загальний аналіз крові та перевірити рівень феритину, – радить лікар-ендокринолог Діна Крилова. – Оскільки саме у цей період часто трапляється залізодефіцитна анемія у дітей або латентний дефіцит заліза.

Латентний дефіцит заліза – це коли анемії іще немає, показники гемоглобіну та еритроцитів у нормі, а рівень феритину уже знижений. Цей стан потребує медикаментозної корекції.

Звичайно, у дівчаток у віці 12-13 років, коли починається менструація, ці показники, а також рівень заліза, теж будуть знижені.

Крім цього, розвитку залізодефіцитної анемії сприяють неповноцінне харчування та проблеми з боку шлунково-кишкового тракту.

Тому лікар радить час від часу перевіряти рівень феритину, щоб не довести дитину до анемії.

Залізо – мікроелемент, необхідний для синтезу гемоглобіну, який відповідає за доставку кисню в усі системи, органи та тканини організму.

Продукти, багаті на залізо:

  • білі боби;
  • яловича печінка;
  • сочевиця;
  • яблука;
  • шпинат;
  • картопля;
  • пшеничні висівки;
  • насіння соняшника.

Складаючи меню малюка, мама не повинна забувати про ці продукти.

Фото: Depositphotos

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