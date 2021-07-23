Атеросклероз головного мозку може роками протікати безсимптомно. І виявлятися тільки на пізніх стадіях або під час гострих подій (інсульт, інфаркт).

Частими симптомами атеросклерозу є головний біль, шум у вухах, запаморочення, порушення пам’яті. Ці симптоми свідчать про те, що просвіт кровоносних судин зменшився. А значить, потрібно звернутися до лікаря і обстежитись.