Що таке атеросклероз судин?
Атеросклероз судин – це захворювання, під час якого порушується жировий обмін. Внаслідок цього на внутрішніх стінках кровоносних судин відкладаються ліпідні бляшки. Згодом вони розростаються, перетворюються на сполучну тканину – таким чином просвіт судини звужується. Через це порушується кровообіг і живлення органів. Зокрема, мозку.
Що спричиняє виникнення атеросклерозу?
Розвиток атеросклерозу залежить від таких факторів:
- спадковість;
- вік;
- малорухливий спосіб життя;
- незбалансоване, неякісне харчування: велика кількість жирної та смаженої їжі, трансжири, ковбаси, копченості;
- надлишкова маса тіла;
- супутні захворювання: цукровий діабет, гіпертонія, ожиріння;
- шкідливі звички: куріння, зловживання алкоголем.
Симптоми атеросклерозу головного мозку
Атеросклероз головного мозку може роками протікати безсимптомно. І виявлятися тільки на пізніх стадіях або під час гострих подій (інсульт, інфаркт).
Частими симптомами атеросклерозу є головний біль, шум у вухах, запаморочення, порушення пам’яті. Ці симптоми свідчать про те, що просвіт кровоносних судин зменшився. А значить, потрібно звернутися до лікаря і обстежитись.
Діагностика атеросклерозу
Спочатку слід звернутися до сімейного лікаря або невролога, який запропонує ряд тестів: подивитися очима вгору-вниз, закрити очі і витягнути вперед руки.
Лікар перевірить, чи немає тремору, чи зберігає пацієнт рівновагу. Попросить торкнутися кінчиками пальців кінчика носа із закритими очима. У разі значних порушень судин людина не зможе цього зробити.
Потрібно також здати аналіз крові на ліпіди і тригліцериди.
За необхідності проводиться дуплексне сканування судин, ультразвукова доплерографія, МРТ головного мозку. Спираючись на зібрані відомості, лікар поставить діагноз і призначить лікування.
Як лікують атеросклероз
Перша умова успішного лікування – зміна способу життя. Потрібно налагодити харчування: ввести до раціону більше овочів і фруктів.
Виключити промислово оброблені продукти (солодощі, ковбаси).
Скористайтеся правилом здорової тарілки: половину тарілки займають овочі, чверть – білки, чверть – вуглеводи.
Жири рослинні та тваринні вживайте у розумних кількостях.
Необхідно пити достатню кількість води – до 1,5 л на день.
Намагайтеся більше рухатися: 10 тис. кроків на день – це норма.
Але на пізніх стадіях хвороби без медикаментозного лікування не обійтися. Доктор призначає лікарські препарати для зниження рівня холестерину і зменшення запалення стінок судин – статини. Ці досить серйозні препарати призначаються пожиттєво. Приймати їх потрібно без перерви. До переліку ліків входять також препарати для зниження тиску, рівня цукру за діабету, для розрідження крові. Якщо консервативне лікування не дає позитивних результатів, вдаються до хірургічного.