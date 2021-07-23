Британські дослідники виявили, що довший інтервал між першою і другою дозами вакцини Pfizer-BioNTech змушує імунну систему організму виробляти більше антитіл, що борються з Covid-інфекцією.

Експерти кажуть, що отримані дані підтверджують рішення Великої Британії щодо подовження інтервалів між дозами порівняно з початковою рекомендацією в три тижні.

Ба більше, на думку вчених, перерва у вісім тижнів між першою і другою дозами Pfizer-BioNTech – найкращий варіант і для захисту від Covid-штаму Дельта.

Велика Британія спершу збільшила інтервал між дозуванням до 12 тижнів наприкінці 2020 року. Але пізніше для всіх вікових груп старше 18 років запропонували робити другий укол через вісім тижнів.

– Я закликаю кожного дорослого отримати обидві дози вакцини, захистити себе та інших, і з вересня ми хочемо запропонувати мільйонам найуразливіших людей ревакцинацію, щоб гарантувати збереження цього захисту, – заявив міністр із вакцин Надхім Захаві.

Вакцина Pfizer-BioNTech – одна з трьох, які використовуються наразі у Великій Британії, разом із вакцинами, виробленими Oxford-AstraZeneca і Moderna.