Всі області України на 23 липня, як і раніше, належать до зеленої зони карантину. Але у двох, Луганській та Івано-Франківській, показник госпіталізації відповідає червоній зоні.

Так, в Івано-Франківській області рівень госпіталізації становить 75%, хоча на день раніше він тримався на рівні 12%.

Загальна кількість госпіталізацій з Covid-19 у Луганській області за день зросла на майже на 10% і зараз становить 54,1%.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України, динаміка госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим або з підозрою на Covid-19 в зеленій зоні повинна бути менша за 50%.

Івано-Франківську та Луганську області не переводять до червоної зони лише тому, що для цього потрібно, щоб червоному рівню відповідали 2 показники.

У МОЗ вважають за можливе введення чергового локдауну в Україні восени 2021, але зараз в країні роблять усе необхідне, щоб уникнути посилення заходів.