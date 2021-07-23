Ізраїль 1 червня скасував усі карантинні обмеження, але вже 25 червня повернув обов’язок носити маски у приміщеннях, оскільки почалося зростання захворюваності. Якщо на початку червня хворих було 10-15, то зараз – до тисячі щодня.

В Ізраїлі вже зрозуміли, що штам Дельта набагато небезпечніший за початковий, але вакцинація допомагає знизити кількість важкохворих. Зараз їх у лікарнях менше за сотню. У Британії, до речі, де щеплено більше 60% дорослого населення, картина така ж.

Однак у країнах, де вакцинація просувається повільно, хвиля Covid-19 перетворюється на цунамі. Росія буквально потопає: кожного дня – антирекорд заражень та смертей. В Україні захворюваність теж набирає обертів.

Чи буде в Ізраїлі оголошено локдаун, влада прямо не відповідає, а обіцяє відстежувати важкі випадки.

– Поки що ми вважаємо, що не досягнули кількості важких випадків, як у попередніх хвилях, – сказав генеральний директор Міністерства охорони здоров’я Нахман Еш. – Якщо кількість важких хворих поставить під загрозу систему охорони здоров’я, тоді доведеться зробити подальші кроки, включаючи серйозні обмеження.

Зараз же в Ізраїлі під час відвідування спортзалу, ресторану, масового заходу потрібно надати зелений паспорт або сертифікат про вакцинацію, чого майже два місяці ніхто не вимагав.

Таким чином хочуть прискорити вакцинацію, темпи якої дещо знизилися. Зараз прищеплюють підлітків з 12 років, і тих, хто ще не був вакцинований.

Також складено список країн, куди в’їзд заборонений через зростання захворюваності. У нього потрапили Велика Британія, Грузія, Кіпр і Туреччина. Однак влада обговорює й можливе тотальне обмеження на польоти.

А поки що потрібно вживати всіх заходів обережності: носити маски, користуватися антисептиками, дотримуватися дистанції.

Але головне – вакцинуватися.

В Україні за минулу добу Covid-19 підтверджений у 763 осіб. З них 57 дітей і 15 медпрацівників. Одужали за добу – 639 осіб. У той же час від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померла 21 особа. За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 446 осіб.