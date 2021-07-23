Факти ICTV вже повідомляли про наміри народних депутатів заборонити продаж алкоголю і сигарет у супермаркетах. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді.

Нагадаємо, що, згідно із текстом документа, продаж пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, вина, звичайних та електронних сигарет, пристроїв для куріння без згоряння тютюну і аксесуарів для них пропонують дозволити лише у спеціалізованих торгових точках. Де будуть продавати тільки алкоголь та сигарети – і нічого більше.

У законопроекті немає роз’яснень щодо цілей цієї ініціативи. Тож припустимо, що, наприклад, йдеться про турботу за здоров’я нації. Однак чи стане народ менше випивати і курити, якщо згаданий законопроект набуде сили закону? І взагалі, чи можна розпорядженням зверху змусити людей змінити свої звички, зокрема й відмовитися від не надто здорових? Прокоментувати ці питання Факти ICTV попросили кандидата психологічних наук, психолога вищої категорії Ірину Шевченко.

– Якщо спеціалізованих точок продажу алкоголю та тютюну буде досить, і вони будуть розташовані у комфортній близькості від споживачів, то з психологічної точки зору тут говорити нема про що, – зазначила Ірина Шевченко.

З іншого боку, з огляду на рівень доходів від продажу спиртного і сигарет, держава навряд чи обмежить свої вигоди в ім’я здоров’я нації. Тим більше, що жодна насильницька заборона ніколи не досягала поставлених цілей у довгостроковій перспективі. Історія рясніє подібними прикладами.

Але якщо все ж припустити саме турботу про українців, то тут чітко спрацює психологічний механізм, який можна пояснити так: коли чогось немає, саме цього найдужче хочеться.

За словами Ірини Шевченко, є на диво ефективна методика боротьби із зайвою вагою, заснована на тому, що на початковому етапі пацієнту, який дуже хоче схуднути, пропонують їсти все, що він забажає, і у будь-якій кількості.

Вже до кінця першого місяця такого лікування відбуваються дивовижні речі: якщо людина знає, що у неї, наприклад, у морозилці лежать два кілограмових пакета з морозивом, вона кладе собі на тарілку лишень грамів сто. А навіщо більше, думає людина, якщо у мене в запасі он скільки!

– Приблизно так все працює і в випадках із обмеженням щодо того ж тютюну. Немає сигарет, і курити хочеться так, що, здається, душу продав би. А є, ну й добре, подимлю потім, – пояснює Ірина Шевченко.

За словами психолога, нав’язані, штучно створені обмеження у чому завгодно відмінно стимулюють споживчий попит, прагнення дістати саме це у будь-який спосіб і за будь-які гроші.