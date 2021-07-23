Діти у світі почали рухатися менше, більше часу приділяючи малорухливому способу життя.

За даними наукового дослідження, опублікованому у журналі The Lancet, фізична активність 80% підлітків не відповідає загальним рекомендаціям ВООЗ.

Більшість дітей рухаються менше однієї години на день, значна частина з них не ходить до школи пішки і витрачає багато часу на сидіння.

– 60% хлопчиків та 56% дівчаток дивляться телевізор не менше двох годин на день, а 51% хлопчиків і 33% дівчаток грають у відеоігри дві години на добу або більше, – йдеться у результатах дослідження.

Водночас ситуацію значно погіршила пандемія коронавірусу. Через карантинні обмеження, дистанційне навчання вдома, тимчасове закриття спортзалів та обмеження роботи майданчиків ця ситуація загострилася.

Але для того, щоб залишатися здоровими, необхідно щодня приділяти час фізичній активності, кардіонавантаженням та силовим вправам.

Діти мають рухатися значно більше дорослих, це дозволить їм вирости здоровими та уникнути низки проблем зі здоров’ям у майбутньому.

Джерело: The Lancet