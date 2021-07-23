У світі продовжує поширюватися коронавірус, на планеті виявили вже понад 193,6 млн випадків хвороби. В Україні станом на 23 липня 2021 року їхня кількість – 2 247 419.

З початку пандемії хвороба забрала життя понад 4,1 млн громадян, в Україні – 52 811 осіб.

Коронавірус в Україні

В Україні не поліпшується епідситуація, у країні виявили 763 нових випадки коронавірусу, що більше, ніж днем ​​раніше. Крім того, вже дві області не відповідають показникам зеленої зони карантину.

В Івано-Франківській області рівень госпіталізації становить 75%, у Луганській – 54,1%.

Країна продовжує готуватися до поширення більш небезпечного штаму Дельта. У Києві вже є спеціальні тести для його виявлення, повідомив начальник головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Олег Рубан.

Також громадян закликають активно вакцинуватися. Досвід інших країн показує, що штам Дельта не так активно поширюється серед щеплених людей.

Коронавірус у світі

23 липня стало відомо, що європейський регулятор EMA схвалив вакцину від коронавірусу Spikevax виробництва компанії Moderna для імунізації підлітків від 12 до 17 років.

Тепер уже дві вакцини, Moderna і Pfizer, можна використовувати для імунізації дітей.

А у світі для вакцинованих людей починають запроваджувати додаткові ослаблення. Наприклад, в Італії з 6 серпня лише мешканцям, які мають дві дози вакцини, можна відвідувати стадіони, масові заходи.