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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Новий штам і два світи: експерт озвучив прогноз щодо коронавірусу у світі

вакцинація від коронавірусу

Цієї зими може виникнути новий варіант коронавірусу.

Про таку можливість попередив очільник наукової ради при президентові Франції, професор Жан-Франсуа Дельфресі.

– Ми, ймовірно, отримаємо новий варіант протягом зими, – зазначив Жан-Франсуа Дельфресі.

Однак він не спрогнозував, яким саме буде цей варіант, чи спровокує він погіршення епідситуації. Але, за його словами, коронавірус має доволі обмежений потенціал для мутацій.

– Наступні кілька років серйозним викликом буде те, як ми співіснуватимемо у межах двох світів – країн, де відбулася вакцинація, і держав, де вона не проводилася, – додав спікер.

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Про те, що світ зіштовхнеться з новими варіантами коронавірусу, попереджають й інші науковці з різних країн. За даними ВООЗ, чим активніше вірус поширюватиметься, чим більше виникатиме можливостей для мутацій.

Нові штами можуть бути значно небезпечнішими, ніж індійський, який спровокував погіршення епідситуації навесні 2021 року в Індії.

Через це треба активно вакцинуватися та продовжувати дотримуватися карантинних заходів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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