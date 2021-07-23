Секс не з тим партнером іноді може негативно впливати не лише на настрій, загальне самопочуття, а й на фізичний стан людини і провокувати низку проблем зі здоров’ям. Така ситуація виникає тоді, коли між парою виникло напруження у стосунках, є якісь образи і невирішені ситуації.

Про те, коли це буває, і як з цим боротися, Фактам ICTV розповіла сексолог і психолог Анастасія Білозор.

– Для початку розберімося, що таке хороший і поганий секс. Хороший секс – це не лише оргазм і різноманітність поз, це коли у обох партнерів є взаємна пристрасть і потяг, повага і бажання зробити приємно не лише собі, а й партнеру. Поганий секс – це про механічні фрикції, без почуттів і емоцій, це думки про те, скоріше б оргазм і щоб це все вже закінчилося. Якщо у стосунках пари немає почуття близькості, взаємного бажання, емоційного зв’язку, то інтим може не лише не приносити жодних приємних відчуттів, а й негативно впливати на стан здоров’я, – каже Анастасія Білозор.

Водночас від цього можуть страждати як жінки, так і чоловіки.

– Це психологічне насилля над своїм тілом, над своєю психікою, над своїми бажаннями. Жінки можуть страждати від низки проблем з сечостатевою системною: молочниці, циститу, полікістозу і навіть від безпліддя, – додає психолог.

Ожиріння також може бути наслідком того, що жінка живе з чоловіком, який їй образив, або між парою є невирішені конфлікти.

– Це все на рівні психосоматики. Жінка може почати заїдати цю проблему. Їжа відкладається у вигляді жиру в боках, животі. Спрацьовує захисний механізм організму – зробити все, щоб стати негарною і небажаною для цього чоловіка, – продовжує експерт.

Водночас у чоловіків теж можуть бути проблеми зі здоров’ям.

– Секс із жінкою, до якої він не відчуває симпатії, любові та бажання, може призвести до проблем з ерекцією, простатою, запальних процесів, – коментує Анастасія Білозор.

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Якщо фіксуються такі проблеми зі здоров’ям, а фізіологічних передумов немає, варто задуматися про свій психічний стан і проблеми у стосунках. Водночас не треба поспішати, а спробувати вирішити їх самостійно або за допомогою фахівця.

– Я за те, що потрібно спробувати розібратися в тому, що пішло не так. Люди ж сподобалися одне одному, покохали, інтерес був, але у якийсь момент щось пішло не так, через що негативу стало більше, ніж позитиву. Необхідно обговорити це і зрозуміти, чи готові люди відновити стосунки, – додає психолог.

Якщо не вдається вирішити цю ситуацію ні самостійно, ні за допомогою фахівців, то правильним варіантом буде розлучитися, щоб не мучити одне одного.