Рівень захворюваності на індійський штам коронавірусу (Дельта) з-поміж людей, яких вакцинували, значно нижчий, ніж серед тих, хто не отримав щеплення.

Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– Під час спалаху пандемії, викликаного штамом Дельта, рівень захворюваності серед вакцинованих вкрай низький. Вакцинація убезпечує від тяжкого перебігу хвороби, – зазначив Михайло Радуцький, посилаючись на досвід США та країн Західної Європи, де вирує варіант.

Крім того, він повідомив про черговий рекорд кількості щеплень в Україні за добу.

За його інформацією, минулої доби в Україні уколи проти вірусу отримали майже 140 тис. людей.

– Загалом з початку кампанії вакциновано приблизно 3 млн українців. Завершили курс щеплення 1,6 млн громадян, – додав очільник.

Водночас у країні продовжують нарощувати темпи вакцинації від коронавірусу. Кампанія триває з кінця лютого 2021 року. Перші три місяці щеплення проводили дуже повільно, однак у червні ситуація значно поліпшилася.

Джерело: Михайло Радуцький