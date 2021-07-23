У селі Яблуниця Івано-Франківської області 16 дітей та двоє дорослих отруїлися під час перебування у дитячому спортивному таборі у комплексі Таємниця Карпат.

За даними Держпродспоживслужби, вони прибули до комплексу 17 липня, інформація про отруєння надійшла 22 липня о 15.30.

Загалом на відпочинок приїхали 215 дітей віком від 6 і до 16 років, а також дорослі – 22 батьків та 11 тренерів з Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької і Київської областей.

У 18 з них виявили захворювання на гострий гастроентерит, їх госпіталізували зі скаргами на температуру 37-37,6°, загальну слабкість, блювання, болі у животі, діарею.

Станом на 8.00 23 липня їхній стан задовільний.

Водночас фахівці Держпродспоживслужби розпочали епідрозслідування та встановили 62 порушення, які могли призвести до виникнення спалаху. З’ясувалося, що заклад не мав документів, які б дозволяли приймати дітей, не проводив дезінфекційні заходи у приміщеннях.

Крім того, в обідніх залах фіксувалася нестача площ, а на кухні – недотримання санітарних вимог до зберігання продуктів харчування, порушення під час їхнього кулінарного оброблення.

Нині готують розпорядження про тимчасове припинення роботи закладу терміном на 10 днів до усунення виявлених порушень.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області