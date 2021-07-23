У ЄС регулятор EMA схвалив вакцину від коронавірусу Spikevax виробництва компанії Moderna для імунізації підлітків від 12 до 17 років.
Відповідне рішення ухвалили 23 липня 2021 року.
– Вакцина Moderna рекомендована для активної імунізації для запобігання коронавірусу, викликаного SARS-CoV-2, осіб від 12 років і старше, – йдеться на сайті EMA.
Водночас детальних рекомендацій орган поки що не надає.
Вони будуть описані в оновленому огляді характеристик препарату, зазначається у повідомленні.
Вакцина Moderna використовується у світі для щеплення людей від коронавірусу. Цей препарат створила американська компанія.
У липні 2021 року Україна отримала понад 2 млн доз речовини. Їх надав уряд США через глобальний фонд COVAX.
Речовину уже розподілили у регіонах, нині відбувається імунізація. Водночас раніше речовину дозволяли використовувати лише для щеплення дорослого населення.
Нині у світі ще одна вакцина може використовуватися для дітей від 12 років – речовина компанії Pfizer.
Джерело: EMA