Уряд Італії змінив принципи роботи так званої зеленої перепустки, яка містить інформацію про вакцинацію від Covid-19.

З 6 серпня лише мешканцям Італії, які мають дві дози вакцини, можна відвідувати стадіони, масові заходи, театри, кінотеатри, музеї, басейни, тренажерні зали, а також бари і ресторани. Причому на відкритих терасах закладів громадського харчування зелена перепустка не потрібна.

Італійські клуби поки залишаються закритими.

Зелена перепустка не знадобиться також у громадському транспорті, на робочих місцях і в школах.

Подібні заходи було прийнято, щоб прискорити вакцинацію населення. До цього рішення зелена перепустка була потрібна тільки для закордонних поїздок і відвідування футбольних матчів або музичних фестивалів, а також весіль.

У перепустці вказані дані про повну вакцинацію, наявність негативного тесту на коронавірус або про перенесений Covid-19. В Італії її ввели у червні.

За даними ЗМІ, в Італії вакциновано лише 45% людей.

Covid-сертифікати вводять по всьому світу. Канаду повністю вакциновані від коронавірусу іноземці зможуть відвідати з туристичною метою вже з 7 вересня. В Англії для входу в нічні клуби і деякі інші установи потрібно буде підтвердити введення двох доз вакцини проти Covid-19.

Джерело: Corriere della Sera.