Вчені відразу з декількох університетів Великобританії провели масштабне дослідження з метою з’ясувати причини важких ускладнень і летальних випадків після перенесеного Covid-19, які спостерігаються у половини пацієнтів, що перенесли інфекцію.

Дослідження проводилося у 302 медичних установах Великої Британії. У ньому взяли участь більше 80 тис. пацієнтів, госпіталізованих з підозрою або з підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2.

Середній вік пацієнтів становив 71 рік, більшість з яких складали чоловіки (56%). У 81% пацієнтів від самого початку були супутні захворювання.

У дослідженні оцінювалася частота госпітальних неврологічних, серцево-судинних, шлунково-кишкових, складних респіраторних захворювань, гострих ушкоджень нирок та інших системних ускладнень. Також вивчалася здатність пацієнта до самообслуговування.

Медсестри і студенти-медики збирали дані через певні проміжки часу: під час вступу, на другий, третій і дев’ятий дні перебування в лікарні, та під час виписки, або на 28-й день, якщо виписки не було.

Дослідження щодо пацієнтів, включених у остаточний аналіз, показало, що близько 32% померли, а приблизно у 44% тих, що вижили, було хоча б одне ускладнення.

Частота виникнення хоча б одного ускладнення варіювала від 27% у пацієнтів у віці 19-29 років без супутніх захворювань до 58% у пацієнтів 60-69 років з двома або більше основними станами.

– Ускладнення Covid-19 зачіпають майже всі групи госпіталізованих у лікарні. Хоча люди старше 50 років зазнавали найбільшого ризику розвитку ускладнень, у людей у ​​віці до 50 років також дуже висока ймовірність розвитку ускладнень, що було досить несподіваним розумінням, – зазначив співавтор дослідження з Единбурзького університету Томас Дрейк.

За його словами, найчастіше виникали ниркові, складні респіраторні, системні ускладнення, а також розвинулися серцево-судинні, печінкові, шлунково-кишкові та неврологічні ускладнення.

Джерело: MedicalNewsToday