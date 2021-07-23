У Греції анонсували додаткові бонуси для медиків, які беруть участь у кампанії вакцинації від коронавірусу.

У країні хочуть платити фахівцям за кожен укол.

Лікарі будуть отримувати €10 за кожне призначення вакцинації. За щеплення, яке вони провели на їхньому робочому місці, вони отримають €20.

Якщо ж фахівцеві довелося виїжджати в інше місце для імунізації людини, яка не змогла дістатися до пункту щеплення через хворобу або інвалідність, то йому виплатять за раз €50.

Уряд Греції ухвалив таке рішення, щоб прискорити процес загальнонаціональної вакцинації громадян на тлі активного поширення більш небезпечного штаму коронавірусу Дельта.

Варіант Дельта навесні 2021 року спровокував спалах захворюваності в Індії. Там фіксувалося збільшення добового приросту хворих і кількості летальних випадків.

Пізніше ця мутація поширилася в інших країнах, проте фахівці відзначають, що вакцинація від коронавірусу допомагає уникнути значного погіршення епідситуації. Рівень захворюваності серед вакцинованих значно нижчий.

Джерело: Ekathimerini