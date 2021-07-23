Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

За документами дружини: чоловік з Covid-19 пробрався в літак, переодягнувшись жінкою

никаб

В Індонезії чоловік, хворий на коронавірус, пробрався на борт літака, переодягнувшись жінкою і використавши документи своєї дружини.

Його не пропустили на рейс через те, що у нього підтвердили позитивний ПЛР-тест.

Однак він вирішив перехитрити співробітників авіакомпанії. Чоловік одяг нікаб (мусульманський головний убір для жінок) і використав документи своєї дружини, у якої тест був негативний.

Ситуація сталася на рейсі індонезійської компанії Citilink, літак прямував зі столиці Джакарти до міста Тернате.

Чоловіка, можливо, і не розсекретили б, якби у самому літаку він не зняв головний убір. Пасажир пішов до вбиральні у ньому, а вийшов вже без нікабу, це помітила одна зі стюардес.

Читайте
Порушив карантин: в Києві водій маршрутки влаштував бійку з поліцією

Жінка повідомила про інцидент іншим співробітникам авіакомпанії.

Одразу ж після приземлення чоловіка затримали, нині він перебуває на самоізоляції вдома.

Після закінчення цього терміну проти нього відкриють справу за порушення епідемічних норм.

Джерело: CNN

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка