В Індонезії чоловік, хворий на коронавірус, пробрався на борт літака, переодягнувшись жінкою і використавши документи своєї дружини.

Його не пропустили на рейс через те, що у нього підтвердили позитивний ПЛР-тест.

Однак він вирішив перехитрити співробітників авіакомпанії. Чоловік одяг нікаб (мусульманський головний убір для жінок) і використав документи своєї дружини, у якої тест був негативний.

Ситуація сталася на рейсі індонезійської компанії Citilink, літак прямував зі столиці Джакарти до міста Тернате.

Чоловіка, можливо, і не розсекретили б, якби у самому літаку він не зняв головний убір. Пасажир пішов до вбиральні у ньому, а вийшов вже без нікабу, це помітила одна зі стюардес.

Жінка повідомила про інцидент іншим співробітникам авіакомпанії.

Одразу ж після приземлення чоловіка затримали, нині він перебуває на самоізоляції вдома.

Після закінчення цього терміну проти нього відкриють справу за порушення епідемічних норм.