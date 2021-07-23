Отруїлися в кафе: як подати скаргу і домогтися компенсації

Літо – час не тільки для відпусток, розваг та відпочинку. Саме влітку медики фіксують пік отруєнь. На Івано-Франківщині семеро дітей потрапили до лікарні. Отруїлися табірною їжею. А у Харкові майже сотні людей стало зле після суші з ресторану. І таких випадків чимало.

Загалом Держпродспоживслужба повідомляє про 500 випадків харчової інтоксикації у всій Україні із настанням спеки. Причин дві: швидкопсувні продукти та антисанітарія у закладах харчування. Втім, кафе нечасто хочуть визнавати свою відповідальність. Як же довести провину закладу та отримати компенсацію через отруєння? Все по полицях ми розклали у цій статті.

Коли отруїлися

Ззовні вона виснажена, обличчя бліде. Вже тиждень киянка Карина не може нічого їсти. Її максимум – це сухарі, вода та величезний пакет пігулок. А до цього була крапельниця.

Так закінчився її відпочинок із подругами на Прикарпатті на початку липня. В останній день подорожі перед потягом в Івано-Франківську дівчата поїли у кафе Десятка. Карина замовила теплий салат із куркою, її подруги теж вирішили пообідати, здавалося б, нешкідливими салатами із лососем та із телятиною.

Дівчатам стало зле вже у потязі. Нудота, блювання та висока температура – типові ознаки харчового отруєння. У такому стані вони їхали до самого Києва. Після прибуття на вокзал Карині поставили крапельницю, а її подругу госпіталізували.

– Я не могла ні їсти, ні пити, нічого не засвоювалося. Поставили мені діагноз – гострий гастроентерит, або важке отруєння, як і моїм подругам, – говорить дівчина.

Дівчата, коли більш-менш прийшли до тями, написали скаргу у соціальній мережі на офіційній сторінці закладу Десятка.

У відповідь адміністратор навіть не перепросив, і запевнив, що продукти у них високої якості.

Що далі?

У цій історії дівчата мали б звернутися не до самого кафе, а до державних органів, каже голова Союзу споживачів України Максим Несміянов.

– Навіщо вони їм писали? Це просто слова, які нічого не значать, – зазначив він.

Максим розповів поетапно, як довести провину закладу, у якому ви отруїлися:

Викличте швидку допомогу аби документально зафіксувати факт, що ви дійсно отруїлися.

Напишіть скаргу в Держпродспоживслужбу того міста, у якому розташований заклад.

Подавайте до суду на заклад.

– Держпродспоживслужба після перевірки закладу, якщо там дійсно є порушення, має надати вам про це документи. І тут вже почне працювати причинно-наслідковий зв’язок. Можете прийти до кафе, показати документ із Держпродспоживслужби, виписку із швидкої і чек, якщо зберегли. Хоча він відіграє незначну роль у цій історії, бо не є фіскальним. Все це показуєте представнику кафе і кажете: Як будемо вирішувати – в судовому чи досудовому порядку? У судовому ви заплатите збір, та ще я виставлю моральну шкоду, – пояснює фахівець.

Як правильно писати скаргу?

Щоб довести факт отруєння у громадському закладі, треба правильно написати скаргу до Держпродспоживслужби. Максим Несміянов радить прописувати все ретельно до дрібниць.

– Писати треба все! Наприклад: відмовилися надати документи на продукти, відмовилися допомогти, немає куточка споживача, не видавали чеки, порушення проти епідеміологічних заходів, не носять маски, немає санітайзера. Усе, що побачили, максимально прописуйте. Чому? А тому що Держпродспоживслужба точно вийде і все почне перевіряти, – додає він.

А ще у скарзі обов’язково треба зазначити, які страви куштували, у якому закладі, вказати його адресу та позначити суб’єкта господарювання. Просто написати назву кафе замало, треба вказати, кому воно належить – чи то товариству, чи то ФОПу.

Замість поста у соцмережі. Як отримати компенсацію після отруєння у кафе / 2 фотографии

Покарання

Під час інспекції Держпродспоживслужба у будь якому разі перевірить ваші слова. Якщо під час інспектування виявиться наявність джерела інфекції, до суб’єкта господарювання будуть застосовані санкції, а у громадян буде підстава звернутися до суду щодо відшкодування збитків на ліки.

Санкції передбачають декілька етапів. У разі, якщо порушення не загрожують життю та здоров’ю споживачів, інспектор обмежується складанням припису і не накладається штраф.

У випадку, якщо виявлені суттєві порушення, можливе накладення штрафу та зупинка роботи підприємства. Залежно від порушень штраф може скласти від 3 до 50 мінімальних заробітних плат, розповідає начальник відділу державного контролю безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби Юрій Миркєєв.

І додає, що чек або квитанцію із мобільного банку все ж краще зберегти.

– Коли є перелік харчових продуктів, які громадяни куштували, відповідно в цьому напрямку відбираються зразки, досліджується персонал, бо він теж може бути носієм сальмонельозу чи стафілококу. Звернути увагу ще хочу: будь ласка, перед тим як ви купуєте чи замовляєте той чи інший продукт, звертайте увагу, як він зберігається, в яких умовах готується та подається. Відповідно захищайте себе хоча б такими діями, – говорить він.

У службі говорять, що з початком літнього періоду та спеки кількість скарг зросла. Люди заражаються сальмонельозом.

Ось, наприклад, на Львівщині госпіталізовано 21 людину після вечері у ресторані Панський книш. Усі вони їли три спільні страви: з куркою, яйцем та червоною рибою. Зараз проводиться розслідування, у якому продукті була сальмонела. Бо саме через неякісні продукти вона й передається.

Стоп-продукти

До категорії найнебезпечніших, які швидко псуються у спеку, потрапляє риба, м’ясо та молочні вироби. У жодному разі не купуйте їх на стихійних ринках, а в магазинах уважно придивляйтеся до зовнішнього вигляду. Зіпсоване м’ясо смердить, із слизом. Свіже має рожевий або білуватий відтінок.

Щодо риби. У свіжої зябра червоні, луска блищить. Зіпсована риба липка, луски мало, роздуте черево.

Видати погане молоко можуть згустки у ньому. Їх можна побачити на дні пляшки, якщо збовтати.

І головне правило вибору продуктів: обов’язково попросіть маркування, де буде написано, до якої дати він придатний.

Влітку продажі падають, прострочені продукти можуть бути всюди. Якщо ж ви отруїлися магазинною їжею, вагомим доказом є фіскальний чек.

Замість поста у соцмережі. Як отримати компенсацію після отруєння у кафе / 2 фотографии

В історії Карини і її подруг, які отруїлися у кафе, чеку буде замало. Дівчата вже написали скаргу до Держпродспоживслужби, і дуже сподіваються, що представники кафе Десятка хоча б перепросять.