Бажаючи схуднути, деякі так і не розпочинають цей процес, побоюючись виснажливих дієт та тренувань у спортзалі.

Однак зайва вага може зникнути й без цього, а просто після зміни повсякденних звичок.

Звички, які допомагають худнути

Не сидіть на дієті

Обмеження раціону загрожує зривами у майбутньому і набранням зайвих кілограмів. Дефіцит калорій провокує втрату м’язової маси, водночас сильні м’язи потрібні для того, щоб спалювати вісцеральний жир.

Не обмежуйте жири у раціоні

Здорові рослинні та тваринні жири потрібні людині для нормального функціонування організму. Рослинні олії, горіхи, насіння, авокадо і яєчний жовток допоможуть наситити організм і уникнути постійного переїдання.

Навчіться їсти повільно

Почуття ситості приходить не одразу, тому варто навчитися їсти повільно. Це допоможе зменшити кількість їжі.

Плануйте раціон

Планування і приготування страв заздалегідь допоможе зробити раціон збалансованим та уникнути спонтанних прийомів їжі.

Білок також потрібен

Білкова їжа потрібна організму для нормального функціонування. М’ясо, риба та яйця збагатять організм корисними речовинами і дозволять довше залишатися ситим.

Залишайтеся активними

Рух – це життя і запорука втрати зайвих калорій. Це дозволить тренувати тіло та довше залишатися струнким.

Менше телевізора і ноутбука

Під час перегляду улюблених серіалів і передач людина малоактивна. Крім того, у багатьох є звичка ласувати чим-небудь смачним у цей час, що сприяє набору зайвої ваги.

Джерело: Eat This, Not That