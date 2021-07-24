Станом на суботу, 24 липня, Київ продовжує лідирувати по захворюваності коронавірусом. За минулу добу в столиці зафіксовано 194 нових випадки Covid-19.

Найбільше хворих було в Солом’янському (50), Святошинському (31) та Оболонському (29) районах Києва.

Організм одного з мешканців столиці не зміг впоратися з хворобою, і він помер. Всього з початку пандемії померло 5 225 киян.

За останні 24 години госпіталізовано 33 мешканця столиці з підтвердженим коронавірусом та ще 22 з пневмоніями й підозрою на Covid-19, тоді як 173 людини одужали від інфекції і були виписані з лікарень, таким чином загальне число киян, що перехворіли, збільшилося до 208 503.

Хворих на добу

112 жінок у віці від 20 до 90 років;

62 чоловіки у віці від 20 до 82 років;

дев’ять дівчат від 7 місяців до 17 років;

11 хлопчиків від 2 місяців до 14 років.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: