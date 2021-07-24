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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

Одна людина померла та 226 заразилися: статистика коронавірусу в Києві за 24 липня

коронавирус

Станом на суботу, 24 липня, Київ продовжує лідирувати по захворюваності коронавірусом. За минулу добу в столиці зафіксовано 194 нових випадки Covid-19.

Найбільше хворих було в Солом’янському (50), Святошинському (31) та Оболонському (29) районах Києва.

Організм одного з мешканців столиці не зміг впоратися з хворобою, і він помер. Всього з початку пандемії померло 5 225 киян.

За останні 24 години госпіталізовано 33 мешканця столиці з підтвердженим коронавірусом та ще 22 з пневмоніями й підозрою на Covid-19, тоді як 173 людини одужали від інфекції і були виписані з лікарень, таким чином загальне число киян, що перехворіли, збільшилося до 208 503.

Хворих на добу

  • 112 жінок у віці від 20 до 90 років;
  • 62 чоловіки у віці від 20 до 82 років;
  • дев’ять дівчат від 7 місяців до 17 років;
  • 11 хлопчиків від 2 місяців до 14 років.

Коронавірус в Києві за 24 липня

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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