Станом на суботу, 24 липня, Київ продовжує лідирувати по захворюваності коронавірусом. За минулу добу в столиці зафіксовано 194 нових випадки Covid-19.
Найбільше хворих було в Солом’янському (50), Святошинському (31) та Оболонському (29) районах Києва.
Організм одного з мешканців столиці не зміг впоратися з хворобою, і він помер. Всього з початку пандемії померло 5 225 киян.
За останні 24 години госпіталізовано 33 мешканця столиці з підтвердженим коронавірусом та ще 22 з пневмоніями й підозрою на Covid-19, тоді як 173 людини одужали від інфекції і були виписані з лікарень, таким чином загальне число киян, що перехворіли, збільшилося до 208 503.
Хворих на добу
- 112 жінок у віці від 20 до 90 років;
- 62 чоловіки у віці від 20 до 82 років;
- дев’ять дівчат від 7 місяців до 17 років;
- 11 хлопчиків від 2 місяців до 14 років.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.