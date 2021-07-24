Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 24 липня 2021

За даними ВООЗ, понад 192,2 млн людей у ​​всьому світі захворіло на коронавірус. Від небезпечного захворювання загинуло понад 4,1 млн осіб. Лікарні в Тунісі переповнені, а в Австралії людям заборонили виходити з дому, сподіваючись на зменшення кількості нових випадків.

Уряд країн запроваджує нові обмеження, щоб стримати спалах Covid-19, проте це не завжди допомагає. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус в Україні та світі за 24 липня.

Коронавірус в Україні

Станом на 24 липня, в Україні зафіксували 745 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіла 51 дитина та 20 медичних працівників.

За останню добу госпіталізували 395 українців та зафіксували 24 смертей від ускладнень небезпечного захворювання, проте одужали 394 людини.

За весь час пандемії Covid-19 в Україні захворіло 2 248 164 людей. Серед них 2 184 036 українців змогли подолати хворобу.

Коронавірус у світі

В Австралії спалахнули акції протесту проти нових обмежень, спрямованих на стримування поширення коронавірусу. Річ у тім, що уряд має намір закликати людей не виходити зі своїх будинків близько місяця.

Таке обмеження викликало масу протестів серед громадян. Місцеве населення вийшло на мирні мітинги з проханням скасувати цю ініціативу.

В Японії організатори Олімпійських ігор 2020 заявили, що ще один спортсмен, який повинен був брати участь у змаганнях в Токіо, отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Місцевий уряд може закрити Олімпіаду, якщо кількість випадків Covid-19 серед учасників ігор збільшуватиметься.

У Тунісі за останню добу 317 жителів померли від захворювання – це найбільша кількість жертв Covid-19 з початку пандемії на території держави. У країні виявили 5 624 нових випадків коронавірусу. Уряд висловив стурбованість щодо поширення хвороби.

Місцеві лікарні заповнені, медики повідомляють про нестачу апаратів штучної вентиляції легенів, а кампанія вакцинації в Тунісі повільно просувається.