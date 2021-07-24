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Дмитро Кудрявцев |

В Україні росте захворюваність коронавірусом: оперативна статистика за 24 липня

коронавирус

За минулу добу в Україні діагностовано 745 нових випадків коронавірусу. Серед тих, хто захворів 51 дитина і 20 медичних працівника.

У лікарні за 24 години потрапили 395 українців, а 394 особи одужали і їх було виписано. На жаль, 24 особи не змогли впоратися з наслідками Covid-19 та померли.

Всього в Україні з початку пандемії коронавірусу захворіли 2 248 164 громадян країни, з яких 2 184 036 одужали, а 52 835 осіб померли.

Оперативну статистику коронавірусу в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Коронавірус в регіонах

Найбільше число хворих за минулу добу було зафіксовано в Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях, а також в самому Києві (194).

  • м Київ – 194;
  • Вінницька область – 14;
  • Волинська область – 1;
  • Дніпропетровська область – 58;
  • Донецька область – 30;
  • Житомирська область – 3;
  • Закарпатська область – 6;
  • Запорізька область – 24;
  • Івано-Франківська область – 6;
  • Київська область – 30;
  • Кіровоградська область – 5;
  • Луганська область – 30;
  • Львівська область – 42;
  • Миколаївська область – 30;
  • Одеська область – 38;
  • Полтавська область – 29;
  • Рівненська область – 10;
  • Сумська область – 42;
  • Тернопільська область – 9;
  • Харківська область – 32;
  • Херсонська область – 54;
  • Хмельницька область – 10;
  • Черкаська область – 22;
  • Чернівецька область – 7;
  • Чернігівська область – 19.

Вакцинація в Україні

За останню добу вакцину отримала 79 921 особа, з них першу дозу – 38 862, а другу – 41 059.

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Усього з початку прищеплювальної кампанії вже імунізовано 1 794 001 українця, а 435 166 осіб вже отримали обидва щеплення.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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