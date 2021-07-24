За минулу добу в Україні діагностовано 745 нових випадків коронавірусу. Серед тих, хто захворів 51 дитина і 20 медичних працівника.
У лікарні за 24 години потрапили 395 українців, а 394 особи одужали і їх було виписано. На жаль, 24 особи не змогли впоратися з наслідками Covid-19 та померли.
Всього в Україні з початку пандемії коронавірусу захворіли 2 248 164 громадян країни, з яких 2 184 036 одужали, а 52 835 осіб померли.
Оперативну статистику коронавірусу в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Коронавірус в регіонах
Найбільше число хворих за минулу добу було зафіксовано в Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях, а також в самому Києві (194).
- м Київ – 194;
- Вінницька область – 14;
- Волинська область – 1;
- Дніпропетровська область – 58;
- Донецька область – 30;
- Житомирська область – 3;
- Закарпатська область – 6;
- Запорізька область – 24;
- Івано-Франківська область – 6;
- Київська область – 30;
- Кіровоградська область – 5;
- Луганська область – 30;
- Львівська область – 42;
- Миколаївська область – 30;
- Одеська область – 38;
- Полтавська область – 29;
- Рівненська область – 10;
- Сумська область – 42;
- Тернопільська область – 9;
- Харківська область – 32;
- Херсонська область – 54;
- Хмельницька область – 10;
- Черкаська область – 22;
- Чернівецька область – 7;
- Чернігівська область – 19.
Вакцинація в Україні
За останню добу вакцину отримала 79 921 особа, з них першу дозу – 38 862, а другу – 41 059.
Усього з початку прищеплювальної кампанії вже імунізовано 1 794 001 українця, а 435 166 осіб вже отримали обидва щеплення.