За минулу добу в Україні діагностовано 745 нових випадків коронавірусу. Серед тих, хто захворів 51 дитина і 20 медичних працівника.

У лікарні за 24 години потрапили 395 українців, а 394 особи одужали і їх було виписано. На жаль, 24 особи не змогли впоратися з наслідками Covid-19 та померли.

Всього в Україні з початку пандемії коронавірусу захворіли 2 248 164 громадян країни, з яких 2 184 036 одужали, а 52 835 осіб померли.

Оперативну статистику коронавірусу в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Коронавірус в регіонах

Найбільше число хворих за минулу добу було зафіксовано в Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях, а також в самому Києві (194).

м Київ – 194;

Вінницька область – 14;

Волинська область – 1;

Дніпропетровська область – 58;

Донецька область – 30;

Житомирська область – 3;

Закарпатська область – 6;

Запорізька область – 24;

Івано-Франківська область – 6;

Київська область – 30;

Кіровоградська область – 5;

Луганська область – 30;

Львівська область – 42;

Миколаївська область – 30;

Одеська область – 38;

Полтавська область – 29;

Рівненська область – 10;

Сумська область – 42;

Тернопільська область – 9;

Харківська область – 32;

Херсонська область – 54;

Хмельницька область – 10;

Черкаська область – 22;

Чернівецька область – 7;

Чернігівська область – 19.

Вакцинація в Україні

За останню добу вакцину отримала 79 921 особа, з них першу дозу – 38 862, а другу – 41 059.

Усього з початку прищеплювальної кампанії вже імунізовано 1 794 001 українця, а 435 166 осіб вже отримали обидва щеплення.