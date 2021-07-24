Вакцина Moderna проти Covid-19 розроблена американським Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань (NIAID), Управлінням з удосконалення біомедичних досліджень (BARDA) і компанією Moderna (США). Це РНК-вакцина. Під час її виробництва використана інформаційна рибонуклеїнова кислота (іРНК), що викликає імунну реакцію, яка може захистити від зараження в майбутньому.