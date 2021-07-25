Безперервне розміщення фото дітей в інтернеті і окремі сторінки малюків у соцмережах нині є звичним явищем. Багато українських мам і тат поспішають поділитися кадрами перших кроків і цікавих моментів, пов’язаних з життям їхніх дітей, свідомо чи несвідомо перетворюючи своїх малюків на блогерів у підгузках.

Подвійне життя з ранніх років – оффлайн і онлайн – може негативно позначитися на вихованні та майбутньому таких дітей. Які існують ризики, Фактам ICTV розповіла психолог Марія Крицька.

– Навіщо батьки активно розміщують фото і відео своїх дітей у мережі?

– Розміщення фотографій дитини у мережі – з точки зору психології може бути потребою у схваленні, визнанні. Лайки – це оцінки. І коли люди показують фото дитини, вони отримують це схвалення і підтвердження, що їхній малюк чудовий, а самі вони – прекрасні батьки. Тобто це певне самоствердження.

Також тут ми можемо говорити про компенсацію. Деякі батьки можуть відчувати негативні емоції, пов’язані з новим ритмом життя або ж новими навантаженнями, а також тим, що їхні друзі і знайомі можуть більше відпочивати, подорожувати. Вони можуть так показувати, що їхнє життя також цікаве, вони займаються чимось важливим.

– А заробляння грошей?

– Так, іноді це заробіток. Деякі мами й тата не можуть заробляти за допомогою своїх вмінь або талантів, тому вони починають використовувати дитину в цих цілях. Дитячі сторінки завжди популярні, оскільки користувачам цікаво дивитися на проект або на щось, що розвивається. З дітьми цю динаміку можна добре простежити.

– Як ведення таких сторінок, розміщення фото може відобразитися на дитині?

– Коли батьки занадто захоплені бажанням зловити момент на фото, вони втрачають цінність спілкування з дитиною. Це впливає і на психіку малюка, і на спілкування між ним та мамою або татом.

Якщо втрачається контакт, дитина стає більш тривожною, неспокійною, оскільки вона бачить, що для батьків є щось важливіше, ніж вона сама. У майбутньому можуть виникнути проблеми з вихованням таких дітей.

– Які конкретні наслідки можуть бути? Чи може “залайканий” з дитинства малюк вирости егоїстом, бути гордовитим?

– Такий ризик існує, але він пов’язаний не з тим, що у такої дитини є соцмережі, а з тим, що батьки для того, щоб зробити хороший кадр, можуть постійно потурати малюкові, надмірно оточувати увагою, купувати йому все. Тоді є ризик розвитку надмірної егоцентричності.

– НЕпокоїть питання фото на горщику, у ванночках. Як такий контент може вплинути на життя дитини?

– Коли ці діти почнуть користуватися соціальними мережами, вони зможуть подивитися, що публікували їхні батьки. Фотографії на горщику, в оголеному вигляді можуть побачити однолітки, це може стати причиною для глузувань, булінгу. Це може створювати труднощі у спілкуванні з однолітками.

Тут важливо обговорити з дитиною, як вона ставиться до цих фото, чи викликають вони у неї почуття сорому. Важливо, щоб дитина відчула, що вона сама приймає рішення, що вона керує ситуацією.

– А педофіли?

– Важливо пам’ятати, що ті фото, які викладаються у мережу, доступні широкому колу людей. Про це мають пам’ятати всі і дотримуватися основ сексуальної безпеки в інтернеті. Це повинні усвідомлювати дорослі, публікуючи фото дітей в оголеному вигляді.

Пізніше вони мають пояснити дітям, що інтимні фото, де є певні частини тіла, не можна викладати у загальний доступ або ділитися ними з іншими людьми. Інакше дитина внаслідок різних маніпуляцій може почати ділитися такими кадрами, відправляти їх і бути жертвою шантажу.

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– Пригадується ситуація з актором популярного фільму Сам удома Маколеєм Калкіним, який був дуже успішним у дитинстві і не зміг зробити кар’єру в дорослому віці. Ситуація з блогерством з ранніх років не аналогічна?

– Маколей Калкін в інтерв’ю постійно говорив про те, що у нього вкрали дитинство. Він проводив час на задушливих знімальних майданчиках замість того, щоб гуляти з іншими дітьми. Для дитини норма – гратися, бути вільною, спілкуватися. Штучність ситуації, постійні фотозйомки, можуть викликати напруженість і вплинути на успішність у майбутньому.

Також це може вплинути на здатність дитини адекватно себе оцінювати. Складно навчити малюка приймати свою особистість, своє тіло і обличчя нормально в умовах, коли дитина бачить завжди ідеальний світ – 10 суконь, макіяж, зачіски.

Батькам потрібно пояснювати, що існує різниця між життям і соціальними мережами. Що соціальні мережі – це красива картинка, а життя трішки інше.

– Що ви б рекомендували батькам, які надмірно захопилися трансляцією життя свого малюка онлайн?

– Нині соціальні мережі є невід’ємною частиною нашого життя, а для наших дітей вони будуть природним способом комунікації.

Я б рекомендувала батькам шукати баланс між тим, щоб жити моментом, насолоджуватися спілкуванням, приділяти увагу дитині, і фотографіями та розміщенням їх у соцмережах.

Також потрібно самим батькам усвідомлювати і доносити своїм дітям, що у мережі транслюється не реальне життя, а красиві та яскраві моменти, щоб це не занижувало їм самооцінку. У пріоритеті мають бути інтереси дитини, а не бажання зробити гарні кадри.