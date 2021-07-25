Коронавірус в Києві. Статистика по районам столиці (карта)

У Києві станом на 25 липня за попередню добу виявили 85 підтверджених випадків Covid-19.
А підтверджених випадків захворювання на сьогодні 217 942.
Хто захворів
- 48 жінок у віці від 20 до 90 років;
- 34 чоловіків у віці від 19 до 93 років;
- 3 дівчинки від 1 до 16 років
До лікарень столиці госпіталізували 17 хворих на коронавірус. А також 35 людей з підозрою на коронавірус та із пневмоніями.
Одужали минулої доби 60 людей. Загалом коронавірус подолали 208 563 мешканці столиці.
– Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському та Оболонському районах – по 17. У Подільському – 16 та в Солом’янському районі – 15 випадків, – зазначив мер Києва Віталій Кличко.
22 липня в Олександрівській лікарні Києва, вперше зафіксували випадки зараження штамом Дельта. Первинним тестуванням хворобу підтвердили у шістьох людей.
Люди, у яких виявили штам Дельта, різного віку – від 21 до 73 років.
Індійський штам коронавірусу (Дельта) науковці називають більш небезпечним через його спроможність швидше поширюватися та частіше викликати важкі наслідки для хворого. Нині цей варіант виявили вже у 124 країнах світу.