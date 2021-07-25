Коронавірус в Києві. Статистика по районам столиці (карта)

У Києві станом на 25 липня за попередню добу виявили 85 підтверджених випадків Covid-19.

А підтверджених випадків захворювання на сьогодні 217 942.

Хто захворів

48 жінок у віці від 20 до 90 років;

34 чоловіків у віці від 19 до 93 років;

3 дівчинки від 1 до 16 років

До лікарень столиці госпіталізували 17 хворих на коронавірус. А також 35 людей з підозрою на коронавірус та із пневмоніями.

Одужали минулої доби 60 людей. Загалом коронавірус подолали 208 563 мешканці столиці.

– Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському та Оболонському районах – по 17. У Подільському – 16 та в Солом’янському районі – 15 випадків, – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

22 липня в Олександрівській лікарні Києва, вперше зафіксували випадки зараження штамом Дельта. Первинним тестуванням хворобу підтвердили у шістьох людей.

Люди, у яких виявили штам Дельта, різного віку – від 21 до 73 років.

Індійський штам коронавірусу (Дельта) науковці називають більш небезпечним через його спроможність швидше поширюватися та частіше викликати важкі наслідки для хворого. Нині цей варіант виявили вже у 124 країнах світу.