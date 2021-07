За даними нового соціального опитування, близько 45% громадян Америки, які не отримати щеплення проти коронавірусу, заявляють, що загалом не планують вакцинуватися.

Ще 35% американців стверджують про опір імунізації з меншою впевненістю – вони, найімовірніше, не вакцинуватимуться. Про це йдеться в опитуванні Центру досліджень зі зв’язків з громадськістю NORC.

Директор Центру з контролю та профілактики захворювань США Рошель Валенскі назвала спалах коронавірусу в США пандемією серед тих, хто не вакцинувався, оскільки майже всі люди, які захворіли на Covid-19 за останні тижні, не робили щеплення.

Віце-президент США Камала Гарріс зазначила у Twitter, що ризик захворювання серед людей, які не імунізувалися, збільшується, тож закликала робити щеплення проти коронавірусу.

Let me be clear, the risk remains real — and is rising — for those who are unvaccinated. Please get vaccinated against this deadly virus.

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 24, 2021