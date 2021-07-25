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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

Майже 50% – проти щеплень: більшість нових Covid-випадків у США припадає на невакцинованих

Майже 50% – проти щеплень: більшість нових Covid-випадків у США припадає на невакцинованих

За даними нового соціального опитування, близько 45% громадян Америки, які не отримати щеплення проти коронавірусу, заявляють, що загалом не планують вакцинуватися.

Ще 35% американців стверджують про опір імунізації з меншою впевненістю – вони, найімовірніше, не вакцинуватимуться. Про це йдеться в опитуванні Центру досліджень зі зв’язків з громадськістю NORC.

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Директор Центру з контролю та профілактики захворювань США Рошель Валенскі назвала спалах коронавірусу в США пандемією серед тих, хто не вакцинувався, оскільки майже всі люди, які захворіли на Covid-19 за останні тижні, не робили щеплення.

Віце-президент США Камала Гарріс зазначила у Twitter, що ризик захворювання серед людей, які не імунізувалися, збільшується, тож закликала робити щеплення проти коронавірусу.

Водночас 3% опитаних людей стверджують, що планують обов’язково вакцинуватися, а 16% респондентів заявили, що вони, найімовірніше, імунізуватимуться проти коронавірусу.

Нещодавно блогер Стівен Хармон, який висміював необхідність вакцинації у своїх соціальних мережах, помер від коронавірусу. Він лікувався від Covid-19 у лікарні в Лос-Анджелесі, де згодом помер. Цю інформацію підтвердив засновник Hillsong Брайан Г’юстон.

 

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Публикация от Brian Houston (@brianchouston)

Перед своєю хворобою Хармон жартував про пандемію та вакцини, заявляючи, що він не робитиме Covid-щеплення. Однак у своєму останньому дописі він підтвердив, що захворів на коронавірус.

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Джерело: Голос Америки

Фото: Pexels

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