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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Абрамова Юлія |

На Львівщині виявили три випадки штаму Дельта

коронавірус

У Львівській області виявили трьох осіб, які захворіли на Covid штаму Дельта.

На дослідження в Центр громадського здоров’я Києва раніше направили 6 тестів ПЛР зі Львівщини з підозрою на наявність штаму Дельта. Три з них показали позитивний результат.

– Хворі під час інкубаційного періоду перебували в Великобританії (2 людини) і Росії (1 людина). Всі проходили стаціонарне лікування. Стан хворих з позитивною динамікою, – повідомляють в обладміністрації.

Чи були у хворих симптоми коронавірусу штаму Дельта, поки невідомо.

У разі потрапляння в організм цього варіанту інфекції у людини виникають кашель, висока температура, іноді втрата смаку та нюху, а також інші симптоми, схожі на легку застуду, отруєння або сінну лихоманку:

  • головний біль
  • поколювання у горлі
  • сильний нежить
  • діарея
  • порушення слуху
  • важкі розлади шлунка
  • тромби, що призводять до гангрени

Раніше у Києві фіксували випадки зараження коронавірусом штаму Дельта. Тестування підтвердило вірус у шістьох осіб.

Щоб запобігти погіршенню епідситуації, в Україні активно проводять процес імунізації громадян. Також у МОЗ готуються вакцинувати дітей від 12 років. Підліткам з супутніми захворюваннями розпочнуть робити уколи після затвердження рекомендацій Національною технічною групою експертів з питань імунопрофілактики.

Джерело: Львівська обладміністрація

Фото: Depositphotos

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