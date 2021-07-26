Ослаблення карантину в Україні та антивакцинатори США: головне про Covid-19 25 липня

Епідеміологічна ситуація в світі продовжує погіршуватися. За останню добу зареєстровано 811 828 нових випадків зараження Covid-19.

Так, за станом на 26 липня по всьому світу виявлено 193 901 976 заражених, з яких 2 248 450 – українці.

При цьому вірус по всьому світу забрав життя 4 153 878 осіб, а в Україні з початку пандемії померли 52 847.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коронавірус в Україні

Міністерство охорони здоров’я України планує пом’якшити карантинні обмеження для громадян, яких вакциновано від коронавірусу.

За словами заступника голови МОЗ, головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, уряд вже розглядає можливість введення внутрішніх Covid-сертифікатів.

Чиновник розповів, що у разі посилення карантинних обмежень, підприємствам, співробітників яких було вакциновано, дозволять приймати щеплених клієнтів.

Кузін висловив переконання, що такий підхід дозволить знизити навантаження на економіку без ризику для життя та здоров’я українських громадян.

Крім того, стало відомо, що Португалія відкрила свій кордон для українців. Бажаючим відвідати країни ЄС, до яких є доступ, буде необхідно перевірити умови в’їзду на сайті МЗС.

Коронавірус у світі

Близько 45% населення Сполучених Штатів Америки, досі не отримали щеплення від коронавірусу, заявили, що не планують вакцинуватися.

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром досліджень зі зв’язків з громадськістю NORC.

Ще близько третини нещеплених американців все ще розглядають можливість вакцинації, хоча й схиляються до відмови від неї.

У свою чергу директор Центру по контролю та профілактиці захворювань США Рошель Валенські висловила впевненість, що більшість громадян, які заразилися останнім часом, є противниками імунізації.

За її словами, майже всі громадяни США, які захворіли за останній тиждень, відмовилися від отримання щеплення.