В Україні можуть пом’якшити карантин для вакцинованих громадян у разі посилення обмежень.

У МОЗ розглядають введення внутрішнього Covid-сертифікату.

– У майбутньому ми розглядаємо таку можливість. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку Дія, який підтверджує факт щеплення проти коронавірусу, – заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами Кузіна, у разі посилення карантину, можуть дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які відвідуватимуть клієнти, щеплені проти коронавірусу.

Санітарний лікар переконаний, що такий підхід допоможе зменшити навантаження на економіку без ризику для громадян.

Такий самий сертифікат працюватиме в Англії. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з кінця вересня, щойно всі дорослі матимуть можливість отримати два щеплення, Covid-сертифікати стануть обов’язковими в Англії.

Наразі обов’язкові подвійні щеплення необхідні для багатьох міжнародних поїздок, як з погляду вимог в’їзду в інші країни, так і для уникнення карантину при поверненні в країну.

Але це буде перший випадок, коли внутрішній Covid-сертифікат буде обов’язковим для доступу до певних закладів всередині країни. Чи будуть входити у перелік паби та інші заклади, наразі невідомо, але не виключено, що згодом увійдуть.