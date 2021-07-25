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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Абрамова Юлія |

В Україні 286 нових випадків коронавірусу: оперативна статистика за добу

коронавірус

За добу станом на 25 липня 2021 року в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них 19 дітей і двоє медпрацівників. Загальна кількість хворих зросла до 2 248 450.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 422 особи;
  • летальних випадків – 12;
  •  одужало – 159 осіб;

Протестовано:

  • методом ПЛР – 26 197 осіб,
  • методом ІФА – 2 823 осіб,
  • експрес-тестами – 10 386 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 248 450 осіб;
  • одужало – 2 184 195 осіб;
  • летальних випадків – 52 847;
  • проведено ПЛР-тестувань – 11 271 382.

Оперативну статистику коронавірусу в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Коронавірус в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.

  • м Київ – 85;
  • Вінницька область – 16;
  • Волинська область – 3;
  • Дніпропетровська область – 21;
  • Донецька область – 4;
  • Житомирська область – 10;
  • Закарпатська область – 1;
  • Запорізька область – 18;
  • Івано-Франківська область – 3;
  • Київська область – 11;
  • Кіровоградська область – 2;
  • Луганська область – 4;
  • Львівська область – 19;
  • Миколаївська область – 5;
  • Одеська область – 23;
  • Полтавська область – 5;
  • Рівненська область – 2;
  • Сумська область – 12;
  • Тернопільська область – 4;
  • Харківська область – 9;
  • Херсонська область – 14;
  • Хмельницька область – 6;
  • Черкаська область – 5;
  • Чернівецька область – 4;
  • Чернігівська область – 0.

Вакцинація в Україні

71 571 людину вакциновано проти коронавірусу за добу станом на 25 липня 2021 року. Одну дозу отримали 50 421 людина, повністю імунізовані – 21 150 людей.

Протягом доби працювали:

  • 272 мобільні бригади,
  • 741 пункт щеплення;
  • 501 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 060 561 людину, з них отримали 1 дозу – 3 060 559 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 702 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 763 443 щеплення.

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