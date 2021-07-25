За добу станом на 25 липня 2021 року в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них 19 дітей і двоє медпрацівників. Загальна кількість хворих зросла до 2 248 450.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 422 особи;
- летальних випадків – 12;
- одужало – 159 осіб;
Протестовано:
- методом ПЛР – 26 197 осіб,
- методом ІФА – 2 823 осіб,
- експрес-тестами – 10 386 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 248 450 осіб;
- одужало – 2 184 195 осіб;
- летальних випадків – 52 847;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 271 382.
Оперативну статистику коронавірусу в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Коронавірус в регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.
- м Київ – 85;
- Вінницька область – 16;
- Волинська область – 3;
- Дніпропетровська область – 21;
- Донецька область – 4;
- Житомирська область – 10;
- Закарпатська область – 1;
- Запорізька область – 18;
- Івано-Франківська область – 3;
- Київська область – 11;
- Кіровоградська область – 2;
- Луганська область – 4;
- Львівська область – 19;
- Миколаївська область – 5;
- Одеська область – 23;
- Полтавська область – 5;
- Рівненська область – 2;
- Сумська область – 12;
- Тернопільська область – 4;
- Харківська область – 9;
- Херсонська область – 14;
- Хмельницька область – 6;
- Черкаська область – 5;
- Чернівецька область – 4;
- Чернігівська область – 0.
Вакцинація в Україні
71 571 людину вакциновано проти коронавірусу за добу станом на 25 липня 2021 року. Одну дозу отримали 50 421 людина, повністю імунізовані – 21 150 людей.
Протягом доби працювали:
- 272 мобільні бригади,
- 741 пункт щеплення;
- 501 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 060 561 людину, з них отримали 1 дозу – 3 060 559 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 702 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 763 443 щеплення.