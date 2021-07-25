За добу станом на 25 липня 2021 року в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них 19 дітей і двоє медпрацівників. Загальна кількість хворих зросла до 2 248 450.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 422 особи;

особи; летальних випадків – 12;

одужало – 159 осіб;

Протестовано:

методом ПЛР – 26 197 осіб,

осіб, методом ІФА – 2 823 осіб,

осіб, експрес-тестами – 10 386 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 248 450 осіб;

осіб; одужало – 2 184 195 осіб;

осіб; летальних випадків – 52 847 ;

; проведено ПЛР-тестувань – 11 271 382.

Оперативну статистику коронавірусу в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Коронавірус в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.

м Київ – 85;

Вінницька область – 16;

Волинська область – 3;

Дніпропетровська область – 21;

Донецька область – 4;

Житомирська область – 10;

Закарпатська область – 1;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 3;

Київська область – 11;

Кіровоградська область – 2;

Луганська область – 4;

Львівська область – 19;

Миколаївська область – 5;

Одеська область – 23;

Полтавська область – 5;

Рівненська область – 2;

Сумська область – 12;

Тернопільська область – 4;

Харківська область – 9;

Херсонська область – 14;

Хмельницька область – 6;

Черкаська область – 5;

Чернівецька область – 4;

Чернігівська область – 0.

Вакцинація в Україні

71 571 людину вакциновано проти коронавірусу за добу станом на 25 липня 2021 року. Одну дозу отримали 50 421 людина, повністю імунізовані – 21 150 людей.

Протягом доби працювали:

272 мобільні бригади,

741 пункт щеплення;

501 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 060 561 людину, з них отримали 1 дозу – 3 060 559 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 702 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 763 443 щеплення.