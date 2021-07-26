Італійські вчені розповіли, що близько половини пацієнтів, госпіталізованих через Covid-19 на початку пандемії, мали гіперглікемію або високий рівень цукру в крові. Ці люди раніше не хворіли на діабет.

– Під час госпіталізації у близько 46 відсотків пацієнтів була виявлена ​​гіперглікемія, – говорить провідний автор, доктор медицини, який працює у відділенні нефрології дитячої лікарні Бостона Паоло Фіоріна.

За його словами, хоча більшість випадків вдалося вилікувати, близько 35% нових пацієнтів з гіперглікемією залишилися такими принаймні через шість місяців після зараження.

Під час дослідження оцінювався стан здоров’я 551 людини, госпіталізованої до лікарень Італії з березня до травня 2020 року. Спостереження тривало шість місяців після потрапляння в лікарню.

Порівняно з пацієнтами без ознак порушення рівня глюкози, пацієнти з гіперглікемією також мали серйозніші клінічні проблеми:

тривалішу госпіталізацію

гірші клінічні симптоми

підвищену потребу в кисні

більш високу потребу у вентиляції

частішу необхідність в інтенсивній терапії

Щоб дізнатися більше, всі пацієнти були оснащені датчиком глюкози під час прибуття до лікарні. Згодом дослідники виявили безліч порушень у контролі метаболізму глюкози у пацієнтів з гіперглікемією. У них також спостерігався аномальний гормональний фон.

– По суті, гормональний профіль свідчить, що ендокринна функція підшлункової залози у пацієнтів з Covid-19 порушена і зберігається такою ще довгий час після одужання, – говорить учений.

Пацієнти з гіперглікемією також мали серйозні відхилення в кількості запальних цитокінів, зокрема IL-6 та інших.

За словами вчених, це дослідження – одне з перших, що засвідчує, що Covid-19 має прямий вплив на підшлункову залозу. Це свідчить про те, що підшлункова залоза – ще одна мішень вірусу, а це, в свою чергу, впливає не тільки на гостру фазу під час госпіталізації, але, можливо, і на довгострокове здоров’я цих пацієнтів.