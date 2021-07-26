Вагітні жінки можуть вакцинуватися від коронавірусу. Щеплення є безпечними та необхідними для них.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

– Вакцинація від коронавірусу для вагітних є безпечною та необхідною, – зазначають на Facebook-сторінці відомства.

За їхньою інформацією, клінічні дослідження не підтвердили жодних негативних наслідків після імунізації вагітних жінок, укол не шкодить здоров’ю майбутньої матері та дитини.

Водночас захворювання на коронавірус може провокувати передчасні пологи та ризик переривання вагітності.

Вакцинація від коронавірусу розпочалася у світі у грудні 2020 року. Тоді уколи робили медикам, військовослужбовцям та правоохоронцям, а також людям, які за станом здоров’я перебувають у групі ризику. Пізніше почали імунізувати доросле населення.

Нині у деяких країнах вакцинують дітей від 12 років, а також вагітних. Зокрема, останнім роблять уколи у Данії, Швеції та Нідерландах.

Рішення про вакцинацію вагітних деякі країни ухвалили через відсутність даних про тяжкі наслідки для них.