Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Covid-вакцинація вагітних є безпечною та необхідною – МОЗ

вагітність_пологи_лікарняні_декретні

Вагітні жінки можуть вакцинуватися від коронавірусу. Щеплення є безпечними та необхідними для них.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

– Вакцинація від коронавірусу для вагітних є безпечною та необхідною, – зазначають на Facebook-сторінці відомства.

За їхньою інформацією, клінічні дослідження не підтвердили жодних негативних наслідків після імунізації вагітних жінок, укол не шкодить здоров’ю майбутньої матері та дитини.

Водночас захворювання на коронавірус може провокувати передчасні пологи та ризик переривання вагітності.

Читайте
ВООЗ закликала матерів, які годують грудьми, екстрено вакцинуватися від Covid-19

Вакцинація від коронавірусу розпочалася у світі у грудні 2020 року. Тоді уколи робили медикам, військовослужбовцям та правоохоронцям, а також людям, які за станом здоров’я перебувають у групі ризику. Пізніше почали імунізувати доросле населення.

Нині у деяких країнах вакцинують дітей від 12 років, а також вагітних. Зокрема, останнім роблять уколи у Данії, Швеції та Нідерландах.

Рішення про вакцинацію вагітних деякі країни ухвалили через відсутність даних про тяжкі наслідки для них.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка